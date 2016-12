El City quiere acortar diferencias en la tabla

26/12/2016 -

Manchester City, sin la presencia del suspendido Sergio ‘Kun’ Agüero, visitará hoy a Hull City con la premisa de una victoria para acercarse a la punta de la Premier League, que ocupa Chelsea con 43 puntos al promediar la 18va. fecha.

El equipo dirigido por el español Josep Guardiola se ubica en el tercer lugar con 36 unidades y llega de dos victorias consecutivas frente a Watford (2-0) y Arsenal (2-1).

Agüero no será de la partida porque recién hoy cumplirá la sanción de cuatro fechas que le impuso el Consejo Disciplinario de la Premier League por una dura entrada a un jugador de Chelsea en la 14ta. jornada.

Así, el ‘Kun’ estará en condiciones de reaparecer el último día de este año cuando su equipo visite al escolta Liverpool (37).

El programa de partidos de hoy es el siguiente: Watford vs. Crystal Palace (9.30); Swansea City vs. West Ham, Manchester United vs. Sunderland, Arsenal vs. West Bromwich, Leicester City vs. Everton, Chelsea vs. Bournemouth y Burnley vs. Middlesbrough, todos a las 12 y Hull City vs. Manchester City (14.15).