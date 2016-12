Difunden consejos para las personas que viajen a Brasil

26/12/2016 -

El Ministerio de Salud de la provincia brindó una serie de recomendaciones para las personas que viajarán a Brasil durante el año 2017 para lograr tener un viaje pleno.

Recomiendan conocer la localidad dónde viajará y destinos intermedios. Tener presente si hay riesgo de algunas enfermedades y la necesidad de vacunas u otras medidas preventivas; evitar viajar enfermo; consultar a su médico entre 4 a 8 semanas antes de viajar; armar un botiquín; realizar un chequeo odontológico; protegerse del sol: use protector con FPS 15 y no exponerse en horas no recomendadas (11 a 16); cuidarse de las infecciones de transmisión sexual; durante el viaje comer liviano y evitar consumir alcohol; llevar todos sus documentos de identificación; si está embarazada consultar con su obra social o seguro de viajero si tiene cobertura fuera del país. Tener presente que en general no cubren gastos para embarazos de más de 26 semanas.

Brasil no exige certificado internacional de vacunas ni de profilaxis para la entrada al país. Certificar tener las todas las vacunas de calendario al día; si es menor de 50 años debe tener aplicada por lo menos una dosis de vacuna doble viral o triple viral; la preparación para un viaje es una buena oportunidad para chequear el estado de vacunas de todas las personas.

Dengue y chikungunya

Evitar la picadura de los mosquitos. Para ello use repelente con concentraciones altas, cada 6 horas o más seguido si se baña o transpira. No exponerse al aire libre en horas del amanecer o atardecer. Utilizar telas mosquiteras y pastillas repelentes.