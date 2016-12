Los internos del hospital Diego Alcorta vivieron una Navidad especial

Fotos FIESTA. Los internos tuvieron la dicha de compartir la Navidad con sus familias y los solidarios santiagueños.

26/12/2016 -

El espíritu navideño reinó esta vez, de manera especial, en el Hospital Psiquiátrico Diego Alcorta. La Navidad tuvo este año un sabor distinto. Sus internos celebraron el nacimiento del Niño Jesús con una particular fiesta que compartieron con sus familiares, solidarios y los integrantes del Hospital Red Argentina de Arte y Salud Mental filial Santiago del Estero, Crusamen, Aleph Red de profesionales de salud mental, UPA Almirante Brown, UPA Ejército Argentino, y la parroquia Espíritu Santo, quienes organizaron este evento.

En la tarde de ayer, todos los internos y el grupo de solidarios compartieron un refrigerio, y luego el baile, juegos y actividades recreativas organizadas exclusivamente para ellos. Además, con la presencia de Papá Noel, todos pudieron recibir golosinas de regalos, que compartieron con sus familias y con quienes les brindaron su afecto durante la emotiva jornada.

‘Por suerte tuvimos mucha ayuda de la comunidad, porque fueron ellos mismos, los internos, los que invitaron a su fiesta a todos los santiagueños a través de un video que fue difundido por las redes sociales. Este mensaje llegó al corazón de todos los que lo vieron y por eso recibimos muchas donaciones para su fiesta’, explicó el Lic. Santiago Gallo, del servicio de Externación y seguimiento del usuario, del hospital Diego Alcorta.

Asimismo, Gallo explicó el objetivo de esta particular celebración de Navidad con los internos del Hospital Psiquiátrico.

‘Buscamos la sensibilización de la gente, queremos que estos internos no se sientan aislados del mundo; luchamos contra la estigmatización, y por eso queremos generar espacios de encuentro entre todos. Más allá de la contención profesional que se les brinda, nos dimos cuenta que la gente en sí necesita de los encuentros, porque les hace bien. Son experiencias que no habían sido vividas antes. Buscamos destruir los prejuicios sobre la vida adentro del hospital. Queremos que esto sirva para encontrarnos desde otro lugar, y reconocer las cosas que no conocíamos de nosotros, y que están muy adentro de nuestro ser. El padecimiento psíquico nos hace a todos iguales. No hay distancia entre el vecino y el paciente", explicó.