Quedaron en carpeta una película y una obra teatral

26/12/2016 -

La salud de Eliseo Subiela le había dado un susto: protagonizó un infarto; y una vez recuperado de ese suceso había concedido una de sus pocas y últimas entrevistas en la que contó sobre su nuevo proyecto fílmico: "Corte final", y sus deseos de dirigir una obra teatral.

La película iba a tener de protagonistas a dos grandes figuras del espectáculo nacional como lo son Miguel Angel Solá y Selva Aleman.

Cuando le preguntaron sobre su estado de salud, Subiela respondió: "(Estoy) mejor que hace veinte años. El infarto fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Tuve la suerte que no han tenido otros colegas como Fabián Bielinsky, que fue asistente mío en No te mueras... Es un trabajo insalubre, el cine. Yo entendí la señal y cambié todo, hago actividad física...", le contó a Clarín.

En ese mismo contexto había confesado haber perdido "el miedo a la muerte", un tema recurrente en varios de sus films.

Otro de sus planes para el próximo año era dirigir una obra teatral original de su autoría. El libro se llama "La vida real" y es la historia sobre dos actores de una película argentina de los años 40’ que aparecen en un cine que se acaba de cerrar.