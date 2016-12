Fotos George Michael

Hoy 07:10 -

Otro duro golpe para la industria musical: a los 53 años, murió George Michael. El cantante inglés, conocido por su paso en Wham! y una larga lista de hits como solista, falleció hoy en Oxfordshire, según confirmó la policía británica a la cadena BBC.

"Con gran tristeza confirmamos que nuestro querido hijo, hermano y amigo George murió en su casa de manera tranquila durante Navidad", confirmó su representante a través de un comunicado. "La familia pide que se respete su privacidad en este momento difícil y sensible. No habrá más declaraciones por el momento", agregó. La policía, por su parte, aseguró que no se detectaron "circunstancias sospechosas" durante su muerte.

George Michael fue un ícono de la música de los '80, con millones de discos vendidos en todo el mundo. Nacido en 1963, en Londres, empezó como DJ en distintos clubs de la ciudad, hasta que formó Wham!, junto a Andrew Ridgeley, en 1981. Con el grupo tuvo un ascenso meteórico, a fuerza de canciones que se hicieron muy populares.