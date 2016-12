"Mi hijo, más allá de su locura, merece la pena de muerte"

Fotos Marco Feruglio, asesinó a cuatro integrantes de la familia de su novia el pasado sábado.

En un comunicado publicado en su Facebook, Marcela Asensio, madre de Marco Feruglio quien asesinó a cuatro personas el pasado sábado tras una pelea con su ex pareja Romina Dusso, dejó en claro su postura respecto a lo sucedido el sábado pasado.

"Soy la mamá del asesino del cuádruple crimen. Hace dos días que leo y veo comentarios de personas que hablan sin saber por qué ocurrió esta desgracia tan desgarradora!!! No creo que todos sean o vayan a ser libres de pecados!!! Acá hubo un problema de fondo que comenzó hace varios años y ambas familias somos culpables, como ustedes quieran tomarlo. Tratamos de buscar soluciones, pero hubo fallas que no pudimos controlar. A veces este tipo de parejas creen que las cosas van a mejorar y empeoran" fueron las palabras con las que comenzó la mujer.

Luego hizo referencia a cada una de las cuatro víctimas del cuádruple crimen perpetrado por su hijo. Sobre Gustavo Dusso, padre de Romina, dijo que "era buena persona, lo recuerdo con esa sonrisa como vergonzosa". De Nicolás Estrubia, el padrastro de la chica, sostuvo que "siempre buscaba la calma". Con respecto a la madre de la muchacha, expresó, "no nos poníamos de acuerdo, pero no era mala persona". Y por último lamentó más que nada la muerte de la hermana de Romina, Camila de 15 años. “Era una pobre inocente mi vida, que no tenía que morir!!!".

“Jamás en la vida pensé pasar por algo semejante! Quien se prepara para esto? Yo no estoy disfrutando o dándome una comilona en mi casa, estamos destruidos todos!" aclaró respecto a los festejos de fin de año.













Para finalizar, la mujer se refirió a su hijo con una contundente frase: "Mi hijo, más allá de su locura, o carga psicológica, o como quieran llamarlo, pobrecito, se merece como dicen ustedes la pena de muerte!!!". Luego cierra con un pedido a la comunidad que estos días se expresó al respecto. "Quédense tranquilos que mi hijo Marco Feruglio no va a salir nunca más y solo Dios sabe lo que le espera. Yo ahora tengo que restablecer mi familia y apoyar a Romina y abrazar a mis nietos. Recen por todos nosotros para recomponer esta herida, y podamos estar unidos y no matarnos entre los que quedamos! Que se haga la voluntad de Dios!¡! Y que Nicolás, Camila, Claudia y Gustavo descansen en paz!!!” finalizó la dolorida madre del asesino.