FÚNEBRES | 27 de Diciembre de 2016

FALLECIMIENTOS

• Irene Páez (La Banda)

• Dora Deolinda Pereyra (Forres)

• Ester Margarita Santillán

• Corazón de Jesús Saavedra (Árraga)

• Estela Mari Ponti

• Josefa Rufina Morante (La Banda)

Sepelios Participaciones

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Sus tíos Lidia y Pepe participan con dolor su fallecimiento y lamentan con pesar su desaparición física. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/16|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Mariano Gigena, José Pérez Neme, Juan A. Jorge, Alicia Leguizamón, Evelina Estofan, Miguel A. Torres, Facundo Perez Carletti y Tribunal de Disciplina participan el fallecimiento de su colegiado. Se elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Dr. Carlos León Sirena e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Gloria Suffloni de Ibarra participa su fallecimiento con infinita tristeza y profundo dolor, un profesional, el que fue en vida una excelente persona, acompaño a su madre Rosita, hermanos Luisa, José, María Alejandra y hermano político Daniel; sobrinos Benjamín y Joaquín en ese inmenso dolor. Dr. Fernando nunca lo olvidaré, elevo oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Sus primos Emilio René Sialle y Chiquilla Miguel de Sialle; sus hijos Natalia, Emilio Javier Sialle y respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan en tal difícil momento a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria, que brille para ella la luz que no tiene fin.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Su tía Catalina Ledesma de Galván, sus hijas Norma y Susy, hijos políticos, nietos y bisnietos despiden con gran cariño a nuestra querida Mary, agradeciendo a Dios por la vida y por la feliz Resurrección. Abrazan a su esposo y a sus queridos hijos en este momento de profundo pesar. Descansa en paz.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Sus amigos Miguel Trejo y Silvia Abdala, despidieron con mucha tristeza su partida y le piden a Dios mucha resignación fortalece para su familia.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Su profesora de Yoga: Mónica Dalale, y sus compañeros: Viviana, Elsita, Alicia, Lía, Negrita, Mimí, Silvina, Marizabel, Facundo, Nene, Mario y Carlin lamentan profundamente el fallecimiento de su querida amiga Negrita. Oraremos por su descanso eterno, y acompañamos a su flia. en este momento de dolor.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Nelly Bertuzzi, Kanky Stenberg y flia. participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga y compañera y ruega oraciones en su memoria. Querida Mary Dios te tiene a su lado, descansa en paz Acompañamos a su flia. en este difícil momento.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Dr. Felipe Pavón, sus hijos Diego, Facundo y Elisa con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Álvaro Caldera y Cecilia Brizuela participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Viviana Benac participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Ceci, Silvia y Mauricio. Ruega una oración en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Luis R. Marhe, su esposa Luisa E. Santillán y sus hijos Cecilia, Virginia y Ricardo acompañan a su familia en este difícil momento.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Personal y directivos de Megatienda Luis Marhe acompañan a su familia en este difícil momento.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te de la paz eterna". Susana Gómez y flia, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Nos hacemos uno en oración, pidiendo por su eterno descanso". Los amigos de Mauricio. Marcela y Gabriel Gómez, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Sus vecinos de toda la vida. Familia Chara, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos y nietos en este difícil momento.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Ramón Veloso y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Cristina Dalale y Pablo Veloso, acompañan a la familia en este difícil momento.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con pesar su fallecimiento, y acompaña con afecto y oraciones a su esposo, hijos y nietos.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|.

Lito Nazario despide a Mary y ruega oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Los que sembaron con lagrimas con gozo cegarán " Las amigas del gupo de oración de su cuñada Silvia; Beby, Berta, Chichina, Cocó, Inti, Isable, Magalí, Olga, Licha, Silvia, Sary y Chini participan con pesar su partida terrenal y acompañan su flia. en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Amigas de su hermano Eduardo y de su hermana polñitica Susana: Gladys Chazarreta, Stella Molinas, Teresa Paz, Adriana Quetglas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Querida Mary Dios necesitaba un ángel y te eligió, estarás espiritualmente siempre con nosotros. Graciela y Cacho Jorge y flia; Victor Esteban, Ana Carolina y flia, Cecilia y Flia, quienes lamentamos mucho tu partida y rogamos resignación a su familia.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Las amigas de sus hijas Cecilia y Silvia Muñe, Ana, Roxana, Angie y Tere participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a Don Héctor y a Mauricio, en este doloroso momento recordando a Doña Mary con mucho cariño.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Ema Josefina Tomatis de Rezola y Luis Alfredo Lescano participan con pena su fallecimiento y acompañan a Cecilia con mucho cariño.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Juan Auad, María Elena Santillán y familia participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos momentos de dolor, rogando oraciones en su querida memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Luis Edgardo Assis y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y esposa de su inestimable amigo Héctor. Ruegan una oración en su memoria y que el Señor la cobije en su Santa Gloria y derrame sobre Héctor y su familia el Sagrado Bálsamo de la resignación.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Ruben Jorge y Marizabel Faisal de Jorge, lamentan profundamente el fallecimiento de la mamá de Cecilia y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones para que descanse en paz.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Mirta Inés Guadagnoli, participa el fallecimiento de la Sra. madre de su compañera Silvia, rogando al Altísimo resignación para su familia y paz para su alma.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, sus hijos Boya y flia, Guillermo y Alfonso y nietos participan con pena su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Jesus dice: "Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la dá... (La Biblia). Raquel Mulki, Carlos Guerrieri, Claudia Mulki participan con profundo dolor su fallecimiento.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Algunas personas jamás nos dejan, nunca se van por completo, aunque ya no estén su esencia queda, su voz se escucha, las sentimos reír son eternas. Querida amiga Cecilia te acompaño en este profundo dolor, a vos y a toda tu familia. Cristina Correa de Lencinas y familia.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Marilena Cantizano de Montiel y Zuni Assis de Retamosa participan con profundo dolor su partida a la Casa del Padre de la querida Mary; elevan oraciones por su eterno descanso y resignación para su familia.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Compañeras de Promoción de la Escuela Normal de Profesores Manuel Belgrano y amigas de su hermana política Bety Manzur participan su fallecimiento y la acompañan en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. El Instituto de Informaciones Comerciales de Santiago del Estero, su Comisión Directiva, Socios, Asesores, Gerente y Personal participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Amalia Galván de Manzur, invitan a cuantos compartieron con ella este camino de vida, a unirse en una oración humilde y confiada, por el eterno descanso de su alma y el consuelo para la Ingeniera Cecilia Manzur y toda su familia ante tan valiosa pérdida.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Rulo Nona Cori Banco y respectivas flias. participan con dolor el fallecimiento de la esposa de nuestro primo Héctor, pedimos su pronta resignación a toda su flia. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Participamos con hondo pesar de su fallecimiento y acompañamos con dolor a quienes entristece esta dolorosa pérdida. Que brille para ella la Luz que no tiene fin. Domingo Cuba, su esposa Laura Saad e hijos.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Ceci, una vida llena de ilusiones se apaga , pero una Luz llena de amor se hace presente para velar por Ustedes por toda la ternidad. Lamentemos profundamente la partida de Mary a quien apreciáramos de corazón. Que el Señor la reciba en su seno con amor y les dé la fuerza de una cristiana resignación. Adriana y Juan Carlos.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Acompañamos a Cecilia y toda su familia, en estos momentos de dolor. La pérdida de un ser tan querido es irreparable, pero rogamos de todo corazón que junto al Señor, Mary encuentre el descanso eterno y que brille para ella, por siempre, la Luz que no tiene fin. Y para los que quedan, que la acompañaron con amor por esta vida, que Dios les brinde resignación. Andrea, Yenny, Cristina, Néstor, Dany y Tomás.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Mario Japaze, Silvia Jozami y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Que la Virgen María te proteja con su Manto Sagrado en este viaje eterno. La Promoción 1973 del Colegio Hermanas Franciscanas acompañan a la flia. Manzur ante la pérdida irreparable de la Mamá de Cecilia, Silvia y Mauricio Manzur. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Dichosos los que reparten amor porque Dios abrirá las puertas del Cielo para ellos. Mamá Mary, Fuiste la protagonista de la mejor etapa de nuestras vidas. Gracias por tu afecto y generosidad al abrirnos la puerta de tu Casa. Amigas y compañeras de Franciscanas de tu hija Cecilia; Muñe, Chuchy, Loli, Ceci G., Pato, Mara, Cacha, Mariela y Fabi participan con inmenso dolor tu fallecimiento y acompañan a la flia. Manzur.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé la paz eterna. Compañeros de su hija Silvia, del Departamento de Rendición de Cuentas participan con dolor el fallecimiento de su Madre. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. El personal de Veterinaria Mendoza participa con la esperanza en la resurrección su partida hacia el Reino, rogando por la pronta resignación de su familia.

HERRERA, JOSÉ LUIS (Pico) (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Gerente y personal de FCF Rulemanes participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, JOSÉ LUIS (Pico) (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Daniel Murad y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, JOSÉ LUIS (Pico) (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Médicos y paramédicos de Clínica del Sol participan el fallecimiento del Sr. Herrera. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Dr. Elías Miguel Manzur participa el fallecimiento del Sr. Herrera y ruega una oración en su memoria.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Mariano, Antonio, Aldo Cinquegrani y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo José "Pico" Herrera.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Daniel, Enrique, Pablo Martín Ledesma Bruchmann, junto a todo el personal de Cayo Coco participan con pesar el fallecimiento "Pico" Herrera y elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Ing. Juan Raúl Gerez y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento y acompaña a la flia. en este difícil momento.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Directivos y personal de la empresa Ingecon SRL participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este difícil momento.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Directivos y personal de la empresa Ferretería Comercial Colon SRL participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este difícil momento.

HERRERA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. José. Con mucho dolor, lloramos tu partida. Ya estás en el Reino de Dios. Chely, Martína y Piky Bravo Páez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones.

HERRERA, JOSÉ LUIS (PICO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Emiliano Aguirre (h), Martín Aguirre y Facundo Aguirre, despiden con profunda tristeza al amigo Pico y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, BEATRIZ MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Manuel Manfredi, su esposa Norma Coronel, sus hijos, nietos y demás familiares, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra vecina de años y ruegan oraciones por su eterno descanso.

LÓPEZ, RICARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/16|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". La Comunidad eudcativa del Instituto Santo Tomás de Aquino participa el fallecimiento del hermano de la profesora María Erminia Lopez y acompaña a la familia en tan doloroso momento.

MARTINENGO, VANESA ROMINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Sus tías Norma Uñates, Chini Palavecino, sus primos José, Alejandra, Silvina Uñates y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando al Altísimo por su eterno descanso.

MARTINENGO, VANESA ROMINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Empresa SUPER NATALY, participa con dolor de su fallecimiento, acompañan el pesar de sus familiares y elevan oraciones por su descanso en paz.

PONCE, CARLOS LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Su hijo Carlos Antonio Francisco y familia participan el fallecimiento de su padre participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de La Banda.

PONCE, CARLOS LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Su madre Olimpia, sus hermanos Andrés, Raúl, Fidelia y Mirta participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de La Banda.

PONCE, CARLOS LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Su hermana Mirta, su cuñado Luis César Núñez participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de La Banda.

PONCE, CARLOS LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Su hermano Andrés, su cuñada Mirta, sus sobrinos Andrés Raúl y flia.; Miriam y Milagros participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de La Banda.

PONCE, CARLOS LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Su hermana Fidelia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ya que dios lo llamó a la morada eterna, donde no hay sufrimiento ni oscuridad, todos tenemos una luz allí". Ruega una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de La Banda.

PONCE, CARLOS LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Su hermano Raúl, su cuñada Rosalía y sus hijos Cecilia, Raúl, Alfredo, Analía, David y Pablo Damián participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de La Banda.

PONCE, CARLOS LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Su sobrina María Cecilia, Alberto Loto y Santiaguito participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de La Banda.

PONCE, CARLOS LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Su compañera Mercedes Paz, sus hijos Fernando Ariel y flia. y Mónica Liliana participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de La Banda.

PONCE, CARLOS LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Siria, Selva, Olga y Víctor participan el fallecimiento del padre de su sobrinos Fernando Ariel y Mónica Liliana participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de La Banda.

PONCE, CARLOS LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Familia Anglade Echegaray: Maki, Mónica, Gonzalo y Rodrigo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PONCE, CARLOS LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Querido amigo Gringo, vivirás eternamente en el recuerdo de los que tuvimos la dicha de conocerte. Tus amigos y vecinos Santiago Coronel, su esposa Gladi Aragón, sus hijos Gladys, Omar y Alicia y nieto Lucca. Lloran hoy tu partida a la Casa del Padre Celestial y acompañan a toda u flia.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Sus hijos César, Mariela y Jorgito; h. pol. Mariela y Gonzalo; nietos. Querida madre te despedimos con mucho amor, siempre en nuestros corazones, que en paz descanses. Sus restos serán inhum.11 hs. en el cement. Parque de la Paz, casa de duelo sala nº 2 P. L. Gallo 330 SERV. ORG. ANTONIO GUBAORA HNOS. SRL.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus sobrinos José, Andrea, Rosana Maria Soledad, Sara y Cecilia Karam participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". José Emilio Karan y familia participan su fallecimiento de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PONTI, ESTELA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|.

Mario Merino, María Julia Ponce e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a César y Mariela por tan irreeprable perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

PONTI, ESTELA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|.

Héctor Estanislao Ponce y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Cesar y Mariela por tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

PONTI, ESTELA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. El Dr. Raúl F. Santillán (Leca) y sus hijas María del Huerto y Ana Eugenia participan con pesar su fallecimiento y ruegan a Dios que les dé resignación a sus hijos y demás familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, CECILIA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Su madre Selva, padre, Javier, hermanos María, Mariel, Sara, Daniel, hijos: Benjamin, Jorgelina y Emanuel y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo. Rivadavia 323. S.V. 1. EMPRESA SANTIAGO.

RAMÍREZ, CECILIA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Sus amigos de la vida, Chicho Ovejero, Geniol Rodriguez, Gustavo Vasquez, Gringo Heredia, Turco Manzur, Andrés Ruiz, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija del amigo Javier, acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Se ruega una oración en su memoria.

RAMÍREZ, CECILIA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Juan Carlos Medina y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hija y hermana de sus amigos Francisco Javier y Javier Ariel y acompaña a sus familiares en este momento de pérdida irreparable.

RAMÍREZ, CECILIA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. "Que el Señor con su misericordia te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno". La comisión directiva, subcomisión de Jubilados y Pensionados y demás Cuerpos Orgánicos del Sindicato de Luz y Fuerza participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija y hermana de los compañeros Javier y Ariel Ramírez. Acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

RAMÍREZ, CECILIA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Sus ex compañeros del Colegio del Centenario Promoción 1997 participan con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos y demás familiares en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ESTER MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Sus hijos María, Luis, Justo, Pedro, Roxana, Sandra, Susi y René Coronel, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por Cochería Norte La Plata 162 Tel 4219787.

SERRANO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Nueva York el 22/12/16|. Las familias de calle Rioja, Abdala, Piña Benavente, Mdalel y Siquot Montenegro acompañan a la estimada vecina Pelada y sus hijos Mario y Hugo y sus respectivas familias en el dolor ante la irreparable e inesperado fallecimiento.

SERRANO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Nueva York el 22/12/16|. Ofelia Josefina Montenegro de Siquot y sus hijos Carlos Alberto, Andrea Ávila, Miguel Pío, Mariana Sierra, Patricia Marlene Siquot Montenegro y Gonzalo Zarazaga participan profundamente conmovidos su inesperado fallecimiento. Ruegan al Altísimo conceda consuelo y fortaleza a su madre, la querida Pelada García, a sus hijos Mario, Hugo, y a sus respectivas familias en este difícil y doloroso momento.

SERRANO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Nueva York el 22/12/16|. Emilse Suasnabar de Benavente, sus hijos Oscar y Rodolfo y sus respectivas familias; sus ahijados Alba y Gustavo lamentan profundamente el fallecimiento de Ricardo y acompañan a sus familiares en este momento de dolor, con oraciones por la paz de su alma.

Invitación a Misa

ARNEDO ARREDONDO, PEDRO MAXIMILIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/16|. En agradecimiento a familiares y amigos por su acompañamiento y oraciones. Su hermana Margarita Arnedo Arredondo, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia San Francisco. Ruega oraciones en su querida memoria.

CONTRERAS, TERESA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/13|. Su hijo Ramón Walter Gauna y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santo Cristo del Bº Mosconi, con motivo de cumplirse 3 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLO DE ROJAS, ROSENDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/09|. Su esposo Jorge Humberto Rojas, sus hijos Jorge Santiago, Estela Fernanda y Lucas Leonardo invitan a la misa a celebrarse hoy a las 21 en el convento Santo Domingo, al haberse cumplirse el séptimo aniversario de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, MANUEL ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/14|. Vieji: Hace dos años que partiste al encuentro del Señor, estarás siempre en nuestros corazones, gracias por los valores que nos dejaste. Descansa en paz. Su esposo, hijos, hijo políticos y nietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

INGRATTA, ANTONIO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/11|. Querido Abuelo: Te recordamos y nuestras almas se llenan de gozo por todo el cariño y los momentos en que estuvimos a tu lado. Tu legado vivirá por siempre en nuestros corazones. Te amamos Abuelito. Tus queridos nietos: María Florencia, Eugenia Cecilia, José Antonio, Andrés Martín y Enzo Daniel Ingratta Revainera; Narela y Micaela Ingratta Barrera; Sofía Catalina, Ema Victoria, María Pía Cáceres Ingratta, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica al cumplirse 5 años de su partida.

ROJAS DE NAVARRO, FANNY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/14|. Su hermano Pedro Segundo Rojas Cuozzo, sus sobrinos Carlos Alberto, Jorge Humberto y sus respectivas familias invitan a la misa a celebrarse hoy a las 21 en el convento Santo Domingo al haberse cumplido el segundo aniversario de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TARQUINI, VICENTE (Rulo) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/15|. Te fuiste dejando un gran vacío en nuestros corazones, el dolor de tu ausencia se hace cada día más grande. Gran esposo, gran padre. Su esposa, hijos y nietos, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GUTIÉRREZ, CLAUDIO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/16|. Claudio mío, 6 meses sin estar juntos físicamente pero siento que desde donde estés me acompañas, me lo dice el corazón. Te fuiste a descansar en el mejor lugar junto al Padre Dios. Esta noche Buena vos eras un ángel más en el Cielo, con la pureza propia de la persona con capacidades diferentes. Este año la Mamá preparo solo el Pesebre, me costó armar el Arbolito y adornar la Casa, lo hacíamos juntos y te gustaba mucho. Te pido disculpas pero me faltaron fuerzas y no quería cubrirlo con lágrimas, a vos no te gustaba que llore la Mamá, te enojabas. La Navidad fue tan Diferente! no estuve sola durante el día, pero la noche fue una más desde que vos no estás. Mi agradecimiento a todas las personas que se acordaron de mi primera Noche Buena y Navidad sin tu compañía, pido al Niño Jesús los Bendiga y que hoy tengan una oración en tu memoria. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Besitos de la Mamá.

ZELADA, MAYRA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/99|. Mayra, ¡¡Feliz Cumple!! hoy tendrías 23 años, como pasa el tiempo y cada vez te recordamos más. Te amamos hija, siempre te recordaremos. Descansa en paz. Sus padres Nena y Bocha Zelada, hermanos sobrinos, cuñados, tíos y primos.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GARAY, ÁNGEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Sus hijos Lito y Norma, hija política Dudy Maza, nietos Martín, Macarena y Rodrigo, nietos politicos Edna y Maxi y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

GARAY, ÁNGEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Don Garay: Hay maestros que gastan mil palabras y no enseñan nada, otros con un solo gesto, con una sola acción marcan un camino, son una guía. Mi encuentro con Ud. en la Plaza Belgrano de nuestra ciudad en la celebración del Bicentenario, fue revelador y reafirmante de mi ideología. Alba Lía Garzón, sus hijos: Normita, Ana Carolina, Lucía María y Rodrigo Domínguez, Juan Manuel Soria y su nieta: Amelia Domínguez, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Noni, Lito, Rodrigo y nietos. Un gran maestro nos ha dejado.

GARAY, ÁNGEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. La Asociación de Estudios Ciudadanos participan con pesar el fallecimiento de don Ángel Vicente Garay, abuelo en el afecto de nuestro presidente Rodrigo Emanuel Acuña, y acompañando su dolor hace extensivo su sentido pésame a toda su familia.

GUZMÁN, ENRIQUE (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. El Directorio y Personal del Centro Nefrológico Noroeste y Renal Banda participa con dolor su fallecimiento.

GUZMÁN, ENRIQUE (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Acompañan a su compañera de trabajo Belén, por la pérdida de su padre. Su amigo Ugozoli Mario, su esposa María Luz Contardi y sus hijos Tomás y Santiago participan su fallecimiento.

GUZMÁN, ENRIQUE (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Acompañan a su compañera de trabajo Belén, por la pérdida de su padre. Su amigo Corbalán Miguel, su esposa Karina Ávila, su hijo Santino participan su fallecimiento.

GUZMÁN, ENRIQUE (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Acompañan a su compañera de trabajo Belén, por la pérdida de su padre. Dr. Barbieri, su esposa Karina Rostán y sus hijos participan su fallecimiento.

GUZMÁN, ENRIQUE (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Acompañan a su compañera de trabajo Belén, por la pérdida de su padre. Dr. Obligado, su esposa Llugdar María Lilian participan su fallecimiento.

JAIMES, SAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Sus vecinos de toda la vida: Gringo, Graciela, Pablo, Carolina, Leo, Juan, Martín Catálfamo participan con profundo dolor a quién hizo un culto de la amistad y ruegan oraciones en su memoria.

MORANTE, JOSEFA RUFINA (q.e.p.d.) Falleció 26/12/16|. Sus sobrinos, sobr. Pol., sobr. Nietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. Jardín del Sol, a las 9, casa de duelo Belgrano 532 sv. Serv. Mutual La Fraternidad - ORG. ANTONIO GUBAORA HNOS. SRL.

MORANTE, JOSEFA RUFINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Convocamos a los Ángeles, para que conduzcan a nuestra querida "tía Chiqui" Al Reino del Señor. Su Cuñada Josefa Gálvez, sus sobrinas Toñy, Norma y Dora Morante, Ruegan a Dios por la Paz de su alma.

MORANTE, JOSEFA RUFINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Que la luz de Dios te ilumine siempre en el paraíso querida Tece. Tus sobrinos Ana Maria y Oscar Orlando Escañuela, ruegan una oración a tu querida memoria.

PÁEZ, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Sus hijos Julio, Carmen, Norma, H/p Suana, Américo, Ramón, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio La Misericordia. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel. 4219787.

Invitación a Misa

----------------------------------------

BRANDÁN ESCOBAR, NAHIARA NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/15|. Nahia, ya transcurrió un año en el que a pesar de tu ausencia física estuviste todos los días presente en nuestras vidas, un año en el que repasamos a través de fotos y videos los veintiocho años disfrutados junto a vos, un año en el que te invocamos para que intercedieras ante cada dificultad que debíamos enfrentar, un año en el que estamos aprendiendo a convivir con el dolor y en el que nos entregamos a la misericordia de Dios para pedir fortaleza y resignación. Sus padres, hermanos y sobrinos agradecen a la familia, compañeros, amigos y vecinos por el apoyo y acompañamiento brindado en esta etapa de duelo e invitan al responso que se realizará hoy a las 8 en el Jardín del Sol y a la celebración de la palabra que se oficiará a las 21 en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Bº San Martín, para rogar por su eterno descanso.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BRANDÁN ESCOBAR, NAHIARA NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/15|. Querida Sobrina: Hoy al cumplirse un aniversario de tu triste partida, no encontramos palabras para expresar lo que sentimos a través de estos versos quisimos reflejar algunos de nuestros sentimientos y recordarte de la mejor manera. Me visitas de noche en mi sueños, vienes a mi me abrazas, me despierto dónde estás que ya no puedo verte pero sigues conmigo eternamente. A veces necesito tus palabras pero no puedo hablar con un recuerdos me deshace todas la esperanza y logro entender tanta distancia. Saber que te extraño.... A veces me parece oír tu risa diciendo que en el cielo.... uno es feliz, no existe la tristeza. Pienso en vos y miro las estrellas.... Déjame que quede en este día suspendido en el aire de tu aroma que la vida me huele a hoja se caes mas duro el invierno sin ti ausencia, llévame solo un instante a tu presencia que tu ausencia me duele intensidades quien hubiera pensado que te fueras cuando tu vida todo era fiesta. ! Vivirás eternamente en nuestros corazones! tus abuelos Gladis. René, tíos: Clide, Karina, Lorena, Gustavo, Daniel y primos.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DÍAZ VDA. DE FIAD, NÉLIDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Y espera la resurrección. Neli: para que Dios nuestro Señor con su infinita misericordia te cubra con su manto y desde allí mires por tus seres queridos que dejaste y encuentren la fortaleza necesaria para tener una pronta resignación, que así sea. Yolanda López de Fiad sus hijas Sandra, Adriana, Juancito Nacho, lamenta con profundo pesar su fallecimiento ruegan oraciones por su memoria.

PEREYRA, DORA DEOLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Sus hijos Maria, Juan Carlos, Carmen, Magdalena, Silvia, Liliana. H/políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio de Forres. Cob. Iosep. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel. 4219787.

SAAVEDRA, CORAZÓN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares participan de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Arraga. Que brille para el la luz que no tiene fin. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CENTENO, MARCELO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/14|. Mati: hoy es un día especial, un coro de ángeles lo vino anunciando, y en el queremos decirte que nunca te has ido de nuestro lado, vives en cada momento, en cada canción, en tu grupo favorito, en cada lágrima, en cada latido de nuestros corazones, en la imagen irremplazable de tu sonrisa, en cada recuerdo que habita en nuestra memoria, en el aire que respiramos. La huella que dejaste es eterna. Hoy brindaremos por ti; por las bendiciones recibidas, las lecciones aprendida de tu bella y única persona. ("La venganza y el egoísmo no son mis amigos". Matías, 11/5/2014), sabías palabras solo de un alma pura. Brillaste sin necesidad de apagar la luz de los demás. Sabemos que algún día nos volveremos a encontrar, más allá del sol y te daremos ese abrazo infinito. "Feliz cumpleaños" estés donde estés. Te llevamos en el alma, nuestro ángel más amado. Besos al cielo. Por siempre en nuestros corazones. Tus padres Marcelo y Susana, tus hermanos Martín y Gero al recordarse un aniversario más de su Natalicio.