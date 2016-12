Hoy 22:37 - ¡Buen día! “La muer t e no existe. Ese animalito cuyo cuerpo muerto vemos en el suelo se ha transformado en una bella mariposa. No ha hecho más que salir, como el alma humana de su cuerpo, y cambiar de vestido. En lugar de hundirse en la tierra, va a volar por el espacio y ha ganado en belleza. ¡Qué equivocado habría estado el gusano si hubiera sentido horror a la muerte! Su muerte era su hermosa resurrección en una vida mejor”. Bella comparación, de autor anónimo, que nos aproxima a una idea positiva de la muer te. En la misma línea quisiera compartir ahora algunos pensamientos de un autor bien conocido: René Trossero. En su librito “Remansos... para seguir andando”, escribe: “Morir: no es cerrar los ojos porque llegó la noche final, sino bajar los párpados para no ser encandilado por la luz de un amanecer. No es cruzar las manos porque llegó el final de la tarea, sino descansarlas un poco, porque pronto comienza la tarea definitiva. No es detener los pies porque se acabó el camino, sino darle un descanso para estar de pie mañana. No es callar la voz porque llegó el silencio para siempre, sino darle un descanso porque mañana habrá que amanecer cantando. No es finalizar la marcha en la oscuridad total, sino cruzar un túnel hacia la luz total. No es sufrir la última desilusión porque todo acaba, sino vivir la última esperanza porque todo empieza. No es dejar de amar, perdiendo todo el amor vivido, sino encontrar por fin el amor definitivo. No es morirte para siempre, sino comenzar a vivir, de otro modo y para siempre. Cuando mueras se romperán las cadenas del tiempo que te aprisionan, y vivirán la libertad más plena, en la eternidad que te espera. Cuando la muerte destruya los límites del espacio que te cercan, te expandirás con alegría en otra dimensión, donde no habrá fronteras. Mientras no te hayas respondido los interrogantes que te plantea la hora de morir, no tienes respuestas plenas para el tiempo de vivir”. Si le parece, tenga a mano estas palabras. Releerlas de vez en cuando podría venirle bien. ¡Hasta mañana!