CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Diciembre 2016
A LAS 23.45 CASO CERRADO, SIN CENSURA
Por El Liberal
27/12/2016 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 DISCOVERY KIDS
09.00 LA NIÑERA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (Cont.)
13.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.15 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 MORFI CAFÉ
15.00 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
16.00 EL SECRETO DE FERIHA
17.00 POR AMARTE ASÍ
18.00 LOS SIMPSONS
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL
21.15 LOCO POR VOS
22.00 MOISÉS Y LOS DIEZ
MANDAMIENTOS
22.30 SORTEO DE TOMBOLA
NOCTURNA
22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ
MANDAMIENTOS (CONTINUACIÓN)
23.45 CASO CERRADO, SIN
CENSURA
00.45 UPLAY
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.00 INFAMA
17.30 IMPUTADOS
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLE
CANAL 9
15.00 LA VECINA
16.00 MUCHACHA ITALIANA VIENE
A CASARSE
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
11.00 PURA VIDA, CADA DÍA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
16.00 TOMATE LA TARDE
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
21.00 LA QUINTA PATA DE LA NOTICIA
EL TRECE
13.00 NOTICIERO TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 ESPOSA JOVEN
18.45 SARAS Y KUMD
19.15 LA MEJOR ELECCIÓN
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICION
15.00 ESTUDIO ABIERTO
16.00 LA 40
16.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 LA COCINA DE TIC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 EL PODIO
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 - SEGUNDA
EDICION”
22.00 FIESTA DEL DEPORTE 2016
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO NUESTRA
CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS -
MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y
LA CULTURA
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.31 FESTIVAL DE CINE DE TORONTO 2016
08.02 LA TIERRA ANTES DEL TIEMPO XIII.
LA SABIDURÍA DE LOS AMIGOS
09.37 TINKER BELL Y LA BESTIA DE NUNCA
JAMÁS
11.15 ESPECIAL FESTIVAL DE CINE DE SAN
SEBASTIÁN 2016
11.46 CHIHUAHUA. LA PELÍCULA
13.35 PEQUEÑOS AVIADORES
15.49 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS
MARAVILLAS
18.04 PENÉLOPE
19.52 LA GRAN AVENTURA LEGO
22.00 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS
MARAVILLAS
TCM
06.30 ALF
07.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA
1) 07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.00 LOS DIEZ MANDAMIENTOS
16.25 BILLY ELLIOT
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF
20.00 CASADOS...CON HIJOS
(TEMPORADA 1)
20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 PINK FLOYD. THE WALL
22.55 LA PANTERA ROSA
23.25 KRAMER VS. KRAMER
TNT
08.14 30 MINUTOS O MENOS
09.42 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL
RETORNO DEL REY
13.23 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN,
LA BRUJA Y EL ROPERO
15.58 EL GRAN CASAMIENTO
17.32 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA
19.57 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?
22.00 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
23.47 CAMINO DURO. LA HISTORIA DE
DEWEY COX
01.26 BLADE. CAZADOR DE
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17:
PUENTE TRANSGÉNERO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17: FALLO
INSTITUCIONAL
11.00 CHICAGO P.D: LOS SILOS
11.50 CHICAGO P.D: FUI POR MAL CAMINO
12.50 CHICAGO P.D: A TODA POTENCIA
13.50 CHICAGO P.D: GRANDES AMIGOS
14.50 CHICAGO P.D: UNA ZONA DE GUERRA
15.50 CHICAGO P.D: SUPUESTO AMIGO
16.50 CHICAGO P.D: 300.000 ‘ME GUSTA’
17.50 CHICAGO P.D: UN TIRO OÍDO
ALREDEDOR DEL MUNDO
18.50 LADRONA DE IDENTIDADES
21.00 TED
23.10 QUÉ ESPERAR CUANDO ESTÁS
ESPERANDO
01.25 CHICAGO P.D: LOS SILOS
STUDIO UNIVERSAL
10.20 EL NIÑERO
12.10 LA ADOPTADA
14.20 VAYA PAR DE IDIOTAS
16.45 PERFUME DE MUJER
20.00 ¿CONOCES A JOE BLACK?
23.50 LAS HORAS PERDIDAS
03.10 LAS HORAS PERDIDAS
A DÓNDE IR
CLUB VÉLEZ SÁRSFIELD
DE SAN RAMÓN
ESTE JUEVES 29 Y VIERNES 30, A
PARTIR DE LAS 22, SE REALIZARÁ
LA GRAN PEÑA TINKUNAKUY
SANTIAGUEÑO. EL JUEVES 29
ACTUARÁN ROXANA CARABAJAL,
ENRIQUE MARQUETTI Y LA
BRASA, LA REPERCUTA, LOS SIN
NOMBRE, LOS LUGONES, HERENCIA
BANDEÑA, CARLITOS ZILINSKI
Y LA CARANCHADA. ESE DÍA
SE REALIZARÁ UN HOMENAJE A
JUAN SAAVEDRA. EN TANTO, EL
VIERNES 30 SE PRESENTARÁN
“DEMI” CARABAJAL, FRANCO RAMÍREZ,
LA PESADA SANTIAGUEÑA,
PABLO CARABAJAL, ULTRAVIOLETA,
MISHKISIMI Y UN GRAN
CIERRE CON EL CONCIERTO DEL
GUARACHERO SANTIAGUEÑO
ALEJANDRO VÉLIZ.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+MIÉRCOLES 28, A LAS 20, CONCIERTO
DE FIN DE AÑO DE LA ORQUESTA
CLAVE DE SOL DEL COLEGIO
HUAICO HONDO QUE DIRIGE
EL MAESTRO MARCELO RAIMUNDI,
DEL PROYECTO ORIGINAL
PROGRAMA DE ORQUESTAS
Y COROS INFANTILES Y JUVENILES
PARA EL BICENTENARIO.
OLD LIONS
(ALSINA Y COSTANERA)
+VIERNES 6 Y SÁBADO 7, A LAS
22, 46º FESTIVAL DE LA CHACARERA,
CON LA PRESENTACIÓN
DE PETECO CARABAJAL, JUAN
SAAVEDRA, ROXANA CARABAJAL,
HORACIO BANEGAS, ORELLANA
LUCCA Y NÉSTOR GARNICA,
ENTRE OTROS.
CINES
SUNSTAR
DOCTOR STRANGE (3D):
FANTASÍA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 28/12- 16:30 (Cast)
ROGUE ONE (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 28/12- 19:00 (Cast) 22:00
(Subt)
ROGUE ONE (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 28/12 18:00 (Cast) 21:00
(Subt)
TROLLS (2D)
AVENTURAS (ATP)
HOY AL 28/12-16:15 (Cast) 18:15
(Cast)
LA LLEGADA (2D)
CIENCIA FICCIÓN (SAM13)
HOY AL 28/12 - 20:10 -(Cast) 22:35
(Subt)
LAS LOCURAS DE ROBINSON
CRUSOE (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL -28/12 16:40 (Cast) 18:40
(Cast)
SULLY: HAZAÑA EN EL
HUDSON (2D)
DRAMA (SAM13)
HASTA EL 28/12- 20:40 (Cast)
FIESTA DE NAVIDAD EN LA
OFICINA (2D)
COMEDIA (SAM13)
HOY AL 28/12 -22:40 (Subt)
ANIMALES FANTÁSTICOS
Y DÓNDE ENCONTRARLOS
(2D)
AVENTURAS. (SAM13)
HOY AL 28/12-17:30 (Cast) -
PRESENCIA SINIESTRA
TERROR, (SAM13)
HASTA EL 28/12- 20:10 (Cast)
ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO
SUSPENSO
HOY AL 28/12 - 22:45 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
TROLLS 2D
ATP
17:30 (TODOS LOS DÍAS)
ROGUE ONE: UNA HISTORIA
DE STAR WARS 2D
APTA 13 AÑOS
17:00- 19:30- 21:00- 22:30- (TODOS
LOS DÍAS)
ROGUE ONE: UNA HISTORIA
DE STAR WARS 3D
APTA 13 AÑOS
16:30 (TODOS LOS DÍAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D
APTA 13 AÑOS C/RESERVA
19:00 - 23:30 (TODOS LOS DÍAS)
LA LLEGADA 2D
APTA 13 AÑOS
20:00 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)