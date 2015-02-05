CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Diciembre 2016

A LAS 23.45 CASO CERRADO, SIN CENSURA

27/12/2016 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 DISCOVERY KIDS

09.00 LA NIÑERA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (Cont.)

13.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.15 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 MORFI CAFÉ

15.00 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

16.00 EL SECRETO DE FERIHA

17.00 POR AMARTE ASÍ

18.00 LOS SIMPSONS

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL

21.15 LOCO POR VOS

22.00 MOISÉS Y LOS DIEZ

MANDAMIENTOS

22.30 SORTEO DE TOMBOLA

NOCTURNA

22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ

MANDAMIENTOS (CONTINUACIÓN)

23.45 CASO CERRADO, SIN

CENSURA

00.45 UPLAY

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.00 INFAMA

17.30 IMPUTADOS

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLE

CANAL 9

15.00 LA VECINA

16.00 MUCHACHA ITALIANA VIENE

A CASARSE

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

11.00 PURA VIDA, CADA DÍA

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

16.00 TOMATE LA TARDE

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

21.00 LA QUINTA PATA DE LA NOTICIA

 EL TRECE

13.00 NOTICIERO TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 ESPOSA JOVEN

18.45 SARAS Y KUMD

19.15 LA MEJOR ELECCIÓN

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICION

15.00 ESTUDIO ABIERTO

16.00 LA 40

16.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 EL PODIO

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 - SEGUNDA

EDICION”

22.00 FIESTA DEL DEPORTE 2016

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO NUESTRA

CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS -

MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y

LA CULTURA

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS AMATEUR

PELÍCULAS

CINEMAX

07.31 FESTIVAL DE CINE DE TORONTO 2016

08.02 LA TIERRA ANTES DEL TIEMPO XIII.

LA SABIDURÍA DE LOS AMIGOS

09.37 TINKER BELL Y LA BESTIA DE NUNCA

JAMÁS

11.15 ESPECIAL FESTIVAL DE CINE DE SAN

SEBASTIÁN 2016

11.46 CHIHUAHUA. LA PELÍCULA

13.35 PEQUEÑOS AVIADORES

15.49 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS

MARAVILLAS

18.04 PENÉLOPE

19.52 LA GRAN AVENTURA LEGO

22.00 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS

MARAVILLAS

TCM

06.30 ALF

07.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA

1) 07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.00 LOS DIEZ MANDAMIENTOS

16.25 BILLY ELLIOT

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF

20.00 CASADOS...CON HIJOS

(TEMPORADA 1)

20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 PINK FLOYD. THE WALL

22.55 LA PANTERA ROSA

23.25 KRAMER VS. KRAMER

TNT

08.14 30 MINUTOS O MENOS

09.42 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL

RETORNO DEL REY

13.23 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN,

LA BRUJA Y EL ROPERO

15.58 EL GRAN CASAMIENTO

17.32 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA

19.57 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?

22.00 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

23.47 CAMINO DURO. LA HISTORIA DE

DEWEY COX

01.26 BLADE. CAZADOR DE

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17:

PUENTE TRANSGÉNERO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17: FALLO

INSTITUCIONAL

11.00 CHICAGO P.D: LOS SILOS

11.50 CHICAGO P.D: FUI POR MAL CAMINO

12.50 CHICAGO P.D: A TODA POTENCIA

13.50 CHICAGO P.D: GRANDES AMIGOS

14.50 CHICAGO P.D: UNA ZONA DE GUERRA

15.50 CHICAGO P.D: SUPUESTO AMIGO

16.50 CHICAGO P.D: 300.000 ‘ME GUSTA’

17.50 CHICAGO P.D: UN TIRO OÍDO

ALREDEDOR DEL MUNDO

18.50 LADRONA DE IDENTIDADES

21.00 TED

23.10 QUÉ ESPERAR CUANDO ESTÁS

ESPERANDO

01.25 CHICAGO P.D: LOS SILOS

STUDIO UNIVERSAL

10.20 EL NIÑERO

12.10 LA ADOPTADA

14.20 VAYA PAR DE IDIOTAS

16.45 PERFUME DE MUJER

20.00 ¿CONOCES A JOE BLACK?

23.50 LAS HORAS PERDIDAS

03.10 LAS HORAS PERDIDAS

A DÓNDE IR

CLUB VÉLEZ SÁRSFIELD

DE SAN RAMÓN

ESTE JUEVES 29 Y VIERNES 30, A

PARTIR DE LAS 22, SE REALIZARÁ

LA GRAN PEÑA TINKUNAKUY

SANTIAGUEÑO. EL JUEVES 29

ACTUARÁN ROXANA CARABAJAL,

ENRIQUE MARQUETTI Y LA

BRASA, LA REPERCUTA, LOS SIN

NOMBRE, LOS LUGONES, HERENCIA

BANDEÑA, CARLITOS ZILINSKI

Y LA CARANCHADA. ESE DÍA

SE REALIZARÁ UN HOMENAJE A

JUAN SAAVEDRA. EN TANTO, EL

VIERNES 30 SE PRESENTARÁN

“DEMI” CARABAJAL, FRANCO RAMÍREZ,

LA PESADA SANTIAGUEÑA,

PABLO CARABAJAL, ULTRAVIOLETA,

MISHKISIMI Y UN GRAN

CIERRE CON EL CONCIERTO DEL

GUARACHERO SANTIAGUEÑO

ALEJANDRO VÉLIZ.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+MIÉRCOLES 28, A LAS 20, CONCIERTO

DE FIN DE AÑO DE LA ORQUESTA

CLAVE DE SOL DEL COLEGIO

HUAICO HONDO QUE DIRIGE

EL MAESTRO MARCELO RAIMUNDI,

DEL PROYECTO ORIGINAL

PROGRAMA DE ORQUESTAS

Y COROS INFANTILES Y JUVENILES

PARA EL BICENTENARIO.

OLD LIONS

(ALSINA Y COSTANERA)

+VIERNES 6 Y SÁBADO 7, A LAS

22, 46º FESTIVAL DE LA CHACARERA,

CON LA PRESENTACIÓN

DE PETECO CARABAJAL, JUAN

SAAVEDRA, ROXANA CARABAJAL,

HORACIO BANEGAS, ORELLANA

LUCCA Y NÉSTOR GARNICA,

ENTRE OTROS.

CINES

SUNSTAR

DOCTOR STRANGE (3D):

FANTASÍA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 28/12- 16:30 (Cast)

ROGUE ONE (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 28/12- 19:00 (Cast) 22:00

(Subt)

ROGUE ONE (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 28/12 18:00 (Cast) 21:00

(Subt)

TROLLS (2D)

AVENTURAS (ATP)

HOY AL 28/12-16:15 (Cast) 18:15

(Cast)

LA LLEGADA (2D)

CIENCIA FICCIÓN (SAM13)

HOY AL 28/12 - 20:10 -(Cast) 22:35

(Subt)

LAS LOCURAS DE ROBINSON

CRUSOE (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL -28/12 16:40 (Cast) 18:40

(Cast)

SULLY: HAZAÑA EN EL

HUDSON (2D)

DRAMA (SAM13)

HASTA EL 28/12- 20:40 (Cast)

FIESTA DE NAVIDAD EN LA

OFICINA (2D)

COMEDIA (SAM13)

HOY AL 28/12 -22:40 (Subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS

Y DÓNDE ENCONTRARLOS

(2D)

AVENTURAS. (SAM13)

HOY AL 28/12-17:30 (Cast) -

PRESENCIA SINIESTRA

TERROR, (SAM13)

HASTA EL 28/12- 20:10 (Cast)

ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO

SUSPENSO

HOY AL 28/12 - 22:45 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

TROLLS 2D

ATP

17:30 (TODOS LOS DÍAS)

ROGUE ONE: UNA HISTORIA

DE STAR WARS 2D

APTA 13 AÑOS

17:00- 19:30- 21:00- 22:30- (TODOS

LOS DÍAS)

ROGUE ONE: UNA HISTORIA

DE STAR WARS 3D

APTA 13 AÑOS

16:30 (TODOS LOS DÍAS)

PRESENCIA SINIESTRA 2D

APTA 13 AÑOS C/RESERVA

19:00 - 23:30 (TODOS LOS DÍAS)

LA LLEGADA 2D

APTA 13 AÑOS

20:00 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Diciembre 2016

También te puede interesar