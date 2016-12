Fotos Su concubina lo descubrió con una adolescente y él le dio una golpiza

Un caso de violencia de género sacó a la luz el calvario que habría soportado una joven durante años y se animó a denunciar que fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro. Fuentes policiales informaron que hace una semana se produjo un violento incidente por una mujer que fue salvajemente agredida por su concubino, un empleado municipal de Las Termas. De acuerdo con las fuentes, la mujer de unos 40 años, sentía un malestar en su oído, por lo que llamó a su concubino y le pidió que la buscara para que la llevse al hospital, pero como respuesta el hombre le manifestó que no podía porque no se encontraba en la ciudad. En consecuencia, la mujer habría solicitado a su nuera que la traslade. En el camino, para su sorpresa, divisó a su concubino con una adolescente. Lo siguió hasta llegar a la zona de la costanera de la ciudad termal y allí le recriminó la situación. Lejos de mostrarse arrepentido, el sujeto comenzó a agredir físicamente a su concubina. La joven de 17 años que lo acompañaba, también habría atacado a la mujer. Luego la "pareja" se fugó, mientras que la damnificada tuvo que recibir asistencia médica. Apresado El caso derivó en la aprehensión del violento, dispuesta por el fiscal Rafael Zanni. Una vez que el acusado estuvo tras las rejas, una hija de la mujer víctima de violencia se presentó ante la Policía y manifestó que quería denunciar al mismo sujeto por abuso sexual. La joven hoy vive en Tucumán, pero relató que cuando tenía 11 años, el hombre había comenzado a ser pareja de su madre. En ese entonces, el supuesto depravado se habría metido en su cama y la manoseaba. Esta situación se habría repetido por años, hasta que a los 15 la accedió en dos oportunidades. Por las amenazas para que no contara lo sucedido, la adolescente en ese momento optó por irse a vivir a la vecina provincia. Ahora, con el sujeto tras las rejas, señaló que se animó a denunciarlo. Proceso Ambas denuncias recayeron en el fiscal Zanni, quien requirió en la audiencia que se desarrolló ayer que se convierta la aprehensión en detención por el plazo de 15 días, ya que es necesario producir numerosos elementos de prueba por las dos denuncias. Sin embargo, el juez de Control y Garantías, Silvio Salice, resolvió que el municipal quede detenido, pero sólo por el plazo de 7 días, tiempo en el que el fiscal deberá tratar de sumar nuevas pruebas. Los primeros informes de la Policía respecto del hombre, dan cuenta de que las agresiones a su concubina serían frecuentes, al tiempo que deslizaron que tendría una anterior pareja con la que tuvo seis hijos, y que la joven con la que fue descubierto en la costanera estaría embarazada.