Fotos Vialidad confirma que el puente de avenida Lugones no sufre ningún tipo de daño estructural

27/12/2016 -

Du ra n t e l a s i e s t a d e ayer se produjo agrietamiento de un paño de hormigón de la rampa de acceso al puente de avenida Lugones, que cruza por sobre las calles Libertad y Sáenz Peña, debido a filtraciones de agua y a la elevada temperatura, según aseguró el titular del Consejo Provincial de Vialidad, ingeniero José Alfano. El funcionario llevó tranquilidad a la población al asegurar que "el puente no sufre ningún daño estructural" por lo que está habilitado para la circulación de automóviles, camionetas y otros de menor porte. "Sólo por precaución no se permite el ingreso de camiones", dijo." Se h a p ro d u c i d o u n asentamiento pequeño en un borde de calzada, producto de la infiltración del agua que ha hecho que cediera la losa. Esto es en la rampa de acceso, no en el puente. El puente no tiene ningún problema. El calor pudo haber acelerado la rotura", indicó Alfano. El funcionario explicó que "la rampa está hecha de suelo compactado, que ha perdido sustentabilidad producto de la filtración. Hubo un asentamiento de diez metros, un cuarto de calzada, y ha bajado diez centímetros", y adelantó que hoy se iniciará la evaluación de la falla, y que la reparación "comenzará lo antes posible". Alfano insistió en que "el puente en sí no tiene ningún daño estructural", y que la circulación es normal, excepto para camiones de gran porte.