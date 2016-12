Fotos Ing. Victorio Mariot: "La sensación térmica fue de 50 grados el domingo y esos factores no son normales""

Ante esta ola de calor y tormentas violentas que se vienen registrando en Santiago del Estero, el Ing. Victorio Mariot explicó que "no es que hizo más calor, sino que el problema es la sensación térmica que se da por el movimiento de la masa de aire. No es lo mismo que haya viento a que no se mueva nada. Entonces, la sensación fue de 50º el domingo y esos factores no son normales". En cuanto al calentamiento que sufre todo el planeta, el experto dijo que "en todo el mundo hay que dejar de desmontar porque eso hace daño. Todos estamos poniendo un granito de arena para producir esto". "En la época de Néstor Kirchner se decidió bajar los costos de energía, del gas y el agua. El primer problema de esto fue el déficit que le causó al país, pero el déficit más grande es que cada uno deja la casa llena de luces. Está todo el día prendida y esto causa problemas. Indirectamente el bajarle los precios a la gente de la energía está causando un daño al planeta, porque la gente consume más energía y se necesita más combustible para producir esa energía y así no hay sistema que aguante. Con el combustible que se quema estamos tirando todo a la atmósfera, miles de toneladas de bióxido de carbono que se genera. Entonces, eso hace que el planeta se caliente más", ahondó Mariot. Además, señaló que "lo que aumentó es la violencia de las tormentas. Eso no se puede detener, salvo que enfriemos el planeta. Y esto se hace restaurando lo que el hombre ha hecho daño". La sensación térmica de estos últimos días estuvo en el orden de los 50 grados. Anoche, la provincia obtuvo un respiro con la lluvia, aunque según el experto el calor continuará fuerte durante los próximos meses.