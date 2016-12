Fotos Santiago firmará hoy acuerdo con Afip por merma en descuentos de masa coparticipable

27/12/2016 -

Santiago del Estero dará hoy un importante paso en lo que tiene que ver con la recuperación de fondos que son coparticipables, que retiene la Afip, por un descuento del 1.9% que se realiza a las provincias y a la Nación sobre la recaudación de impuestos. Es que según objetó el Gobierno provincial, hay algunos impuestos que no son coparticipables y en los que la provincia no tiene nada que ver. Con ese propósito, viajarán hoy a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el vicegobernador José Emilio Neder y el ministro de Economía de la provincia, Atilio Chara. Allí se entrevistarán con el titular del organismo recaudador nacional, Alberto Abad, para suscribir el estratégico convenio. Así lo indicaron fuentes nacionales quienes explicaron la situación que se venía produciendo y que había generado el planteo del Gobierno de Santiago del Estero. Según expusieron, Afip cobra a las provincias y a la Nación el 1.9% de todo lo recaudado en materia impositiva, como una especie de comisión, y desde Santiago del Estero se planteó que se cobre ese porcentaje únicamente sobre los impuestos coparticipables. De acuerdo con las explicaciones que brindaron las fuentes, sobre el total de dinero que recauda la Afip, el organismo tributario resta el 1.9%. Se hace quedar como una especie de comisión y el resto se lo da a la Nación que después coparticipa. Sin embargo, dentro de ese total de dinero sobre el cual se aplica el descuento del 1.9%, hay conceptos que no son coparticipables. Entonces el planteo de la provincia es por qué se descuenta el 1.9% sobre el total si hay impuestos que no se ven en Santiago, como el aduanero, de importación y exportación, donde la provincia no tiene nada que ver, sino que son de Nación pura y exclusivamente. Es por eso que a través del acuerdo que se suscribirá hoy, se va a depurar esta situación y el descuento va a ser menor para la provincia. Este será el segundo acuerdo que se firmará en el año en materia de recuperación de fondos coparticipables entre Santiago y Nación. Como se recordará, todas las provincias y el Gobierno nacional suscribieron un nuevo pacto fiscal por el cual la Nación comenzó a devolver de manera gradual, el 15% que se retiene de los fondos de la coparticipación a las provincias, para financiar la Anses.