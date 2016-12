Advierten sobre los recaudos a tomar para evitar arrebatos en la calle

Fotos CENTRO. Aconsejan a la gente circular con lo justo y necesario, a las mujeres sin carteras, para no sufrir arrebatos en la calle.

27/12/2016 -

Debido a los pagos del sueldo y del bono de fin de año a los empleados públicos de la provincia, que trae aparejado el incremento en las ventas de los comercios, la Policía de la provincia despliega un megaoperativo con más de 100 efectivos distribuidos en el casco céntrico. El objetivo principal es resguardar a la gente de arrebatos, sobre todo en las inmediaciones de las entidades bancarias.

En diálogo con EL LIBERAL, el comisario Ricardo Coulter, jefe de la Departamental Zona Centro, explicó que el operativo, que comenzó el 5 de diciembre se realizará hasta el 10 de enero, una vez que finalicen las compras por el Día de Reyes.

"Nuestro principal objetivo es resguardar a las personas de los delincuentes. Contamos con personal del Escuadrón Táctico, con bicipolicías, gente del Comando y de otras dependencias que se unieron al operativo", dijo Coulter.

Además, describió que los efectivos se encuentran distribuidos entre las avenidas Roca, Rivadavia, Moreno y Alsina. "Tenemos el servicio recargado no sólo durante el día, sino también por las noches, en las que se suman los efectivos de las comisarías 1ª, 4ª,6ª, 8ª y 10ª para cubrir toda la zona’, agregó el funcionario.

El comisario también comentó: "Hasta el momento el operativo se desarrolló positivamente, sin incidentes de arrebatos, ni robos, y seguiremos atentos para evitar que sucedan".

Recomendaciones

Desde la Policía de la provincia recomendaron a los santiagueños circular con precaución y estar siempre atentos, sobre todo a la salida de entidades bancarias.

En este sentido, recomendaron mirar las motos o los vehículos que estén estacionados cerca; no caminar con el celular en la mano y sacarlo a la vista de todos, sólo de emergencia; tratar de no quedar solo en la parada de colectivos. En el caso de las mujeres, cuando caminen por las veredas deben procurar llevar la cartera o morrales del lado de la pared para evitar que alguien en moto se las robe a su paso.

El comisario Coulter también aconsejó a las mujeres que lleven bolsos o carteras con correas cortas, lo que dificultará la tarea del arrebatador cuando quiera dar el tirón para arrancárselos.

Es muy importante que la gente no comente cuando va a realizar una extracción de dinero por un monto significativo. Y hay que planificar con anticipación la operación bancaria y no revelarla a nadie que no sea del entorno de absoluta confianza.

Es fundamental que la persona que lleva el dinero siempre circule en dirección contraria a la que lo hace el tránsito vehicular. Y se debe tratar de hacer operaciones dentro del mismo banco o a través de los sistemas electrónicos de transferencias entre cuentas, de manera tal que no tenga que manejar dinero en efectivo en la calle.