Recomiendan usar luz ultravioleta para verificar

27/12/2016 -

Para saber si es verdadero el billete de 500 que es de mayor valoración actualmente, Gerónimo Jiménez explicó que "si se lo mira frontal al billete, el yaguareté es de color verde, pero si se lo gira cambiará a color azul".

"También se puede usar una luz ultravioleta, de pequeñas dimensiones. Venden un aparato que tiene la luz, en donde coloca el billete y se ve las medidas de seguridad que el ojo humano no lo ve, como los hilos de seguridad, que son fibrillas de distintos colores. Las mismas son de color rojo, azul, es verdadero. El falso no tiene estos ‘pelitos’ o lo intentan imitar, pero no tiene esos colores", ahondó el experto en Seguridad Pública.

Además señaló que "el número 500, al igual que la cinta que está abajo, si se gira cambia de color".