Elisa Carrió: "Si soy candidata en 2017 será en Buenos Aires"

Fotos POSTURA. "Lilita" Carrió anticipó que "le atrae" la idea de competir con Sergio Massa y Cristina Kirchner en territorio bonaerense.

27/12/2016 -

La diputada nacional Elisa Carrió aseguró que su relación con Cambiemos pasa por su mejor momento y que podría ser candidata en la provincia de Buenos Aires para competir con los otros dos nombres que suenan: Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner.

‘Hoy estoy pasando a la tercera edad (dijo por su cumpleaños Nº 60), no quiero pensar en cargos. En marzo lo decidirá Cambiemos. Yo estoy al servicio de Cambiemos y de la república’, respondió Carrió cuando se le preguntó por la posibilidad de que fuera candidata.

Sin embargo anticipó que ‘le atrae’ la idea de competir con Sergio Massa y Cristina de Kirchner en territorio bonaerense. ‘Creo que soy una leona’, se definió y pronosticó un triunfo de la fuerza de Macri en las legislativas. ‘Creo que Cambiemos va a ganar cómodamente en 2017’.

Respecto de la mecánica electoral, Carrió deploró que no haya prosperado el proyecto de voto electrónico. ‘¿Cómo quieren que no se vote con boleta electrónica? ¿Quieren que siga el fraude? A mí me robaron 10 puntos en 2007 y todo el país se quedó callado’, denunció y aprovechó para criticar la gestión kirchnerista: ‘Venimos de 12 años de devastación’ y a Sergio Massa: ‘Con Ganancias se aclaró que Massa es un impostor’.