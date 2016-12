Confirman una falla humana en el siniestro

Fotos ACCIDENTE. La tragedia del equipo brasileño enlutó al fútbol y hoy es motivo de investigación en Colombia.

El avión de Lamia accidentado cerca de Medellín el 28 de noviembre, en el que murieron 71 personas, viajaba con el combustible al límite y con exceso de peso, reveló ayer la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) en su informe preliminar.

Según el secretario de Seguridad Aérea de Aerocivil, el coronel Fredy Bonilla, las grabaciones de la cabina de mando muestran que el piloto y el copiloto conversaron sobre la posibilidad de hacer una escala en Leticia (Colombia) o en Bogotá "porque se encontraba en el límite de combustible", pero finalmente no lo hicieron.

"Ellos estaban conscientes de que el combustible que tenían no era el adecuado ni era suficiente", afirmó el funcionario, quien añadió que además el avión "contenía un peso superior al permitido por manuales".

El informe revela, a su vez, que cuando el piloto pidió a la torre de control del José María Córdova que le permitiera aterrizar, pese a que todavía no estaba en la aproximación a la pista, no informó de la gravedad de su situación ni que ya se le habían apagado dos de los cuatro motores: "En este punto, tenían dos motores apagados y la tripulación no ha hecho ningún reporte de su situación, que era crítica, y continúa reportando de forma normal".

"Todo está involucrado en un factor humano y gerencial", indicó el funcionario, quien agregó que el avión tenía un exceso de peso cercano a los 500 kilogramos, pero que no fue "determinante" en el siniestro.