Esmerado sueña con la gloria en Guillermo Brown

Fotos GASTÓN ESMERADO DT de Guillermo Brown de Puerto Madryn

27/12/2016 -

"No esperaba este comienzo en mi carrera como entrenador. Bajamos nuestro mensajes y los jugadores lo entendieron rápido", expresó el entrenador en un charla con Telám.

"Cuando llegamos el objetivo era pelear de mitad de tabla hacia arriba, engrosar el promedio y sacar muchos puntos para tener un colchón importante para que la segunda parte del torneo sea tranquila con el descenso", cuenta Esmerado, de 38 años, quien asumió en la 6ª fecha en lugar de Gabriel Gómez, ex entrenador de Mitre.

El "Gato", también se refirió a alentadora situación del equipo. "El camino es muy largo, vamos partido tras partido, y a medida que vaya avanzando el torneo veremos si realmente estamos para pelear por el ascenso", avisa el hombre que en los últimos días estuvo en los planes de Arsenal y de Huracán para sentarse en el banco.

Su ilusión

Luego, el ex volante que se retiró en Arsenal de Sarandí, agregó: "No tenemos un plantel largo como otros, aunque estamos arriba y nos van a tener que ganar y no será fácil. Si seguimos con esta mentalidad, con el compromiso de este equipo, les va costar que nos ganen. Somos humildes, pero soñamos con la gloria".