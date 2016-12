27/12/2016 -

Según lo estipulado por el calendario, el ciclo de Coleoni en Central Córdoba, se iniciará visitando a Guillermo Brown rival con el que perdió su último juego como entrenador al frente de Ferro Carril Oeste.

"Está bueno, porque me quedé enojado. Vamos a empezar con 3 puntos. Es un lugar donde no nos fue bien la última vez. Es una cancha donde siempre nos fue bien, pero no en la última vez que la visité".