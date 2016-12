"Está como cuando vino el primer día"

Fotos SATISFACCIÓN. Enzo Francescoli se mostró feliz por cómo finalizó el año para el mundo River.

27/12/2016 -

Enzo Francescoli, mánager de River Plate, está visiblemente feliz por la continuidad de Marcelo Gallardo en la dirección técnica.

"Soy un tipo de pocas palabras y él me conoce. Así como él no es una persona que te dé muchos indicios de lo que va a hacer. En el hotel, con la Copa Argentina cerca y todos festejando, me dijo que se tomaría unos días para pensar. Tenía todo el derecho. Y lo respetamos. El lunes, de hecho, jugamos un partido de la Fundación en el Monumental y jamás hablamos del tema. Hasta el miércoles a la mañana, que nos contó a Rodolfo y a mí que seguía", comentó el Enzo en entrevista al diario Olé.

-¿Te hubiera dolido que la última imagen hubiese sido la de ese abrazo en el césped del Kempes?

-No, porque no hubiera sido la última imagen ni la última frase tampoco. Digo, nunca va a ser la última frase: ni ésa de Córdoba ni la que usó para decirme que se quedaba. Con Marcelo tenemos una relación que va más allá de nuestro laburo. Excede al técnico-mánager. Pasamos momentos muy buenos y también de los muy complicados. Lo que le sucede a él es como si me sucediera a mí. -¿De haber perdido la Copa Argentina se lo hubiesen facturado? ¿La derrota, el cambio de D’Alessandro en el Súper, las lesiones de Lollo y Larrondo más IVA?

-No lo sé. Ni para bien ni para mal me gusta hablar de supuestos. Pasó esto y es lo que estamos viviendo. Y sobre el tema de Lollo y Larrondo ya he explicado hasta el cansancio cada caso. Después, cada uno saca sus conclusiones.

-Por las dudas, avisó que se quedaba para redoblar la apuesta.

-Ya está otra vez como cuando vino el primer día: buscando nuevos logros y planteándose mayores desafíos. Ahora hay que pensar en ganar la Supercopa Argentina, en descontar puntos en el torneo local, en volver a disputar con todo la Libertadores...

-¿Sumaron otro título con su permanencia?

-Depende de cada consideración. Desde ya que para todos los riverplatenses es una felicidad enorme. Pero para mí, Marcelo iba a estar hasta diciembre del 2017. Y si el viernes no hubiese dicho lo que sentía, hubiera pasado todo en el silencio. O sea, no hubiera pasado.

-¿Pensaste en alguien para reemplazar a Gallardo?

-Uno siempre piensa que algún día se va a ir Gallardo y entonces... Puntualmente sí, tengo opciones, como tiene cualquier mánager. Cuando pasó lo de Ramón, tenía varios nombres y decidí por Gallardo. Bueno, ahora también... Pero no es que los estaba evaluando en este momento. Me dan vuelta siempre en la cabeza, trato se seguirlos para estar aggiornado de cómo va su vida profesional... Aunque no porque Marcelo haya dicho que se iba a tomar unos días: lo hago siempre, corresponde a mi función.

-Berizzo, Crespo, Coudet, Cocca: ¿especulación mediática?

-No sigamos. Muchos son hasta ex compañeros y no es mi estilo hablar de cosas que no pasaron y ni sé si van a pasar.

-¿Cómo se impide que se lleven a Alario o Driussi si pagan la cláusula?

-Si hay una cláusula que lo libera, ese jugador se quiere ir y la pagan, se tiene que ir. Yo no tengo manera de retenerlo y el club tampoco. Hay cosas que están más claras que el agua. Pero por ahora son supuestos porque no hay ofertas por nadie. Eso sí: el presidente y yo nos comprometimos con Marcelo a hacer el mayor esfuerzo para mantener el plantel.

-Y para sumar a Montoya.

-Nombres de posibles incorporaciones no voy a dar, porque así no se labura. El periodismo puede conjeturar lo que quiera.

¿Te parece accesible el grupo de la Copa?

-Hasta que uno juegue, no hay rivales fáciles. Muchas veces influyen más los viajes largos, el hecho de combinarlos con un campeonato local, habrá que ver, pero ojalá que sea como la Libertadores que ganamos.