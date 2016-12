Domínguez pidió por un PJ "con todos"

-

El ex titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, pidió armar un peronismo "con todos" tras un acto que compartió con el intendente de José C. Paz, Mario Ishii; y con el ex presidente Eduardo Duhalde; y reivindicó la figura de Cristina Fernández: "Es la dirigente más importante de la oposición".

"Estoy convencido de que la tarea de los peronistas es armar un frente bien amplio en lo interno, con todos. Y eso por supuesto incluye a Cristina. Al peronismo no le sobra nada porque perdimos la elección. Y por eso hay que ir a buscar a todos", expresó.

El también ex ministro de Agricultura aseguró que le dio "mucha gracia" los "supuestos que construyeron inmediatamente después" de su participación en el encuentro en José C. Paz, del que también formó parte la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Aseguró que asistió al acto "como ciudadano y como militante", y minimizó las presencias de dirigentes como Aldo Rico, Jesús Cariglino y Humberto Zúccaro.

"En la Argentina estamos todos convocados a pensar la política con mayor amplitud. Podemos y tenemos la exigencia de construir espacios comunes para resolver los problemas que tiene la Argentina y la provincia de Buenos Aires", remarcó Domínguez.