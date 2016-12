La Justicia favoreció a supermercados que piden no cerrar los domingos

Fotos INICIATIVA. En Santiago, hay un proyecto que apunta a instalar el cierre dominical que viene desde el 2013.

-

Mientras la Cámara Civil y Comercial de Rosario dictó la inconstitucionalidad de la ley provincial que obliga a los grandes supermercados a cerrar los domingos, en Santiago del Estero una iniciativa similar fue abordada este año en la Legislatura y desde el gremialismo se estima que ese proyecto se aprobará en los primeros meses del año próximo.

En Rosario, tal como habían solicitado las cadenas Coto y Carrefour, la Justicia en lo Comercial avaló las presentaciones realizadas por estas dos grandes superficies comerciales. Ambas empresas habían presentado un amparo para revertir los efectos de la norma que obliga a cerrar esos días del fin de semana a los centros comerciales de más de 1.200 metros cuadrados.

Se trata de la Ley Provincial 13.441 y la ordenanza de Rosario 9516, las que establecen también que esos negocios deben permanecer cerrados determinados feriados. Ante la entrada en vigencia de la normativa meses atrás el sector supermercadista interpuso distintas medidas judiciales y también produjo despidos de trabajadores.

La Cámara Civil y Comercial consideró que la ley provincial de descanso dominical es inconstitucional, aunque el fallo de los cinco jueces fue dividido. La aplicación de la medida del tribunal de alzada genera un debate, ya que especialistas consultados no se pusieron de acuerdo acerca de si la norma queda suspendida o debe aguardarse un fallo de la Corte Suprema de la Provincia.

Julián Luna, junto con Víctor Paz, ambos secretarios generales del sindicato de Comercio de La Banda y de Santiago del Estero, respectivamente, fueron impulsores de la iniciativa local que busca que los comercios de más de 40 m2 no abran los domingos, a excepción de bares, confiterías y estaciones de servicio.

"Este proyecto de ley ya ha sido aprobado en la comisión de Legislación General y de Trabajo, ya nos hemos reunido con las distintas cámaras de Comercio y tenemos su adhesión, lo mismo de las grandes superficies comerciales", sostuvo Luna.

Impacto local

Agregó que el efecto que pudiera tener la medida judicial dictada en Rosario, "no corre para el caso de Santiago porque aquí no tenemos ninguno de esos supermercados que están pidiendo abrir los domingos y además, ya hemos conversado con las grandes superficies radicadas en Santiago y están de acuerdo con la medida", señaló.

Asimismo, puntualizó que "en La Pampa la ley está hace ya más de un año y no han tenido problemas. Solo Coto y Carrefour son los que se oponían, pero como no tienen sucursales aquí, no tendríamos problemas", señaló.

Por su parte, desde la Cámara de Comercio e Industria local señalaron que la iniciativa que impulsa el gremialismo data del año 2013 a la par que esa institución respaldó el proyecto para establecer el descanso dominical.