Para Ricardo La Volpe, fue "un robo" la final

27/12/2016 -

El argentino Ricardo La Volpe, entrenador del club América de México, denunció que su equipo sufrió "un robo" del árbitro Jorge Isaac Rojas en la definición del campeonato Apertura 2016, que perdió con Tigres de Monterrey 3-0 en la tanda de penales, al tiempo que puso en duda su continuidad como conductor de "Las Aguilas"

"Cando no lo ayudan al América nunca dicen nada, porque ahora los títulos periodísticos tendrían que decir: ‘Compensación del árbitro ayuda a Tigres’. Si fuera al revés ustedes lo ponen. Eso que nos ayudan no es verdad, van varios partidos que no sucede. Es un mito que ya hay que dejarlo de lado porque el robo de hoy es robo" sentenció un enfurecido La Volpe.