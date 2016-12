Nadie está a salvo con dos bellezas como Virginia Gallardo y Ailén Bechara

Fotos Virginia Gallardo Ailén Bechara Previous Next

27/12/2016 -

Virginia Gallardo está feliz por su trabajo en "Sálvese quien pueda", comedia de enredos que tuvo un exitoso debut en la temporada teatral de Carlos Paz. Junto con Emilio Disi y Flor de la V, la modelo y periodista correntina. "Salieron las cosas como esperábamos y todos estamos felices", le dijo a EL LIBERAL.

En diálogo con Gustavo Anzani, también para Canal 7 de Santiago del Estero, contó cómo es su personaje en la obra donde también trabajan Fede Bal, Ailén Bechara, Osvaldo Laport y Sebastián Almada.

"Soy una periodista que entra a una clínica de cirugía estética en busca de la primicia sobre en qué anda un famoso juez nacional que ingresa allí para hacerse una serie de cositas. La obra está muy buena, tienen que venir a vernos. Es una comedia familiar", remarcó.

Luego, reveló sus secretos para mantenerse siempre bella. "Me cuido mucho. La vida me sonríe. Como de todo, pero en forma ordenada".

Por otra parte, habló acerca del trabajo que realizó en "Polémica en el bar", ciclo que, todos los domingos, emitió Telefé y que en Santiago del Estero fue emitido por Canal 7.

"Estar en Polémica fue una gran experiencia, aprendiendo, creciendo. Ha sido un programa que disfruté un montón y donde me han dado un lugar que no esperaba. Fue hermoso poder trabajar con Miguel Ángel Rodríguez quien puso su confianza en mí para que cada domingo yo me pueda lucir", reflexionó Virginia la hablar de su rutilante paso por "Polémica en el bar".

"He tenido un 2016 positivo, con mucho trabajo y de cosas personales muy lindas. Brindo por este gran momento de la vida", destacó.

Ailén Bechara, suma y sigue

Por su parte, Ailén Bechara, también integrante del elenco de "Sálvese quien pueda", destacó a EL LIBERAL: "Cuando me convocaron para participar de la obra, no lo podía creer. Es mi segunda temporada en Carlos Paz y estoy muy feliz por todas las cosas buenas que suceden. Cada noche, la gente explota de risa, que es lo que queríamos. Todos estamos contentos por los excelentes resultados que estamos logrando con esta comedia familiar".

La joven y sensual mujer le contó a Gustavo Anzani, también para Canal 7 de Santiago del Estero, que su personaje se llama Fiama, "la enfermera de Mónica, personaje que interpreta Flor de la V. Es un personaje divertido, que me divierte y siento que la gente se divierte con sus desopilantes participaciones".

Ailén dijo que todo lo construido en su carrera es fruto de hacer las cosas "paso a paso, laburando mucho. Quienes me convocan saben que soy una persona responsable y profesional", enfatizó.

"Sálvese quien pueda" marca su segunda temporada en Carlos Paz, después de su destacada labor en "Enredados", obra donde también compartió escenario con Osvaldo Laport, Flor de la V y Sebastián Almada. "El paso a paso es fundamental para crecer", aseguró.

Luego de asegurar que su "corazón está feliz", confirmó que se encuentra en pareja "con un chico de Buenos Aires, con quien me puse de novia hace poco. Estoy muy bien y ya me dijo que vendrá a Carlos Paz".

La acción de la obra transcurre en una clínica de cirugía estética donde un mafioso y un juez buscan operarse escapando de la prensa.

Mónica (Flor de la V) es la particular dueña de una clínica que dirige con la ayuda de Hermes (Sebastián Almada), su asistente. Al lugar llegan Gino (Disi), un mafioso italiano que necesita operarse el rostro; el doctor Pietrapane (Laport), un juez que viene de incógnito para someterse a una lipoaspiración, y Maxi (Bal), audaz ladrón.