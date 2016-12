La lucha de Cristian por acercarse a su padre

27/12/2016 -

Cristian Castro conoció a su padre recién a los 30 años. Y hoy, a los 42, aún lucha por acercarse a él. Así lo reveló en una entrevista que el cantante le brindó a Notimex.

"Lo he querido traer más a mi vida, porque la verdad me da pena que nunca pude estar con él", sostuvo el hijo de Verónica Castro. El padre de Castro es el comediante Manuel "El Loco" Valdés. "Una persona divertida", según lo definió el artista. Y agregó: "Por eso me da un poquito de tristeza, pues me hubiera gustado convivir más tiempo con él desde chiquito, que era yo muy travieso".

Según el cantante mexicano, lo que más le dolió de su infancia es que no pudo jugar con su papá cuando era chico. "Ahorita trato de que valga la pena este tiempo y recuperar muchas cosas con él", declaró. Hoy en día, pese a que no logra entablar un vínculo con continuidad con su papá, el artista sostiene que siente la necesidad de "hacerle muchas preguntas y recuperar esos momentos en familia. Nos sentimos cerca pero nos tenemos que ir juntando más y más para poder lograr una relación más real".

"Dicen"

En tanto, Cristian adelantó que para el 2017 continuará presentando su flamante placa discográfica "Dicen".

"Elegir las canciones fue lo más difícil. En cada una de ellas debía de haber algo muy personal, que fuera acorde a mi estilo", expresó Cristian, ganador de 65 Discos de Oro y 31 de Platino.

"Las canciones son lo más importante de mí, son lo único que realmente soy y he querido ser y me da mucho gusto que el público me siga permitiendo transmitir sentimientos a través de ellas", agregó.