Micaela Viciconte ya no le teme a nada: se animó a posar en topless

27/12/2016 -

Micaela Viciconte posó en topless para la revista Hombre. "Me encanta hacer fotos. Sé que mi cuerpo es más de deportista que de alta costura, pero ya desfilé para Verónica de la Canal y Claudio Cosano. Fue un sueño cumplido", confesó la joven. Por otra parte, al pasar al plano sentimental habló de su relación con Pitu Blazquez, su compañero en "Combate", el ciclo televisivo que se emite por Canal 9. "Nos llevamos bárbaro, pero es súper difícil. Me enamoré de una persona que estaba en el mismo reality que yo y no me importó exponerme. Pero a veces, estás unos días sin subir fotos juntos y ya creen que estamos peleados. Todo el tiempo tenés que avisar que no es así. Pero igual me gusta, porque yo a mis fans les comunico todo", explicó.

"Vivía en Mar del Plata, me había separado de mi ex y quería un cambio rotundo en mi vida. Trabajaba de promotora. Soy guardavidas y toda mi vida fui deportista. Un día mi papá vio un casting para un programa de competencias y me avisó. Nunca había ido a un casting, lo hice y entré. Gané esa temporada, la gente me conoció y me eligió. Tanto es así que en redes sociales hace cuatro meses que vengo siendo trending topic todos los días", contó.