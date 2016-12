La Gobernadora participó del brindis de fin de año de la CGT

Fotos La Gobernadora Claudia Ledesma de Zamora junto al Senador Gerardo Zamora y los representantes de la CGT, José Gómez y Gerardo Montenegro. Previous Next

Hoy 15:20 -

La Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora participó del acto del brindis de fin de año en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Santiago del Estero junto a los distintos trabajadores y representantes de todos los gremios de la Provincia.

En esta oportunidad, la mandataria estuvo acompañada por el senador Nacional, Dr. Gerardo Zamora, la secretaria General de la Gobernación, Dra. Matilde O´Mill, el ministro de Gobierno, Dr. Carlos Silva Neder y la secretaria de Trabajo de la Provincia, Aida Ruiz, entre otros.

Al llegar al lugar, la Mandataria fue recibida por el secretario General de la CGT, José Gómez, el secretario Adjunto, Gerardo Montenegro y demás miembros de los distintos gremios de Santiago del Estero.

Luego de observar los distintos cuadros colgados en las paredes de la Institución, detallando la rica historia y la cultura del trabajo en la República Argentina, la Primer Mandataria provincial se ubicó junto a las demás autoridades y dirigentes para dar comienzo al acto.

En primer término, el padre Mario Monje realizó una invocación religiosa, “el trabajo es un bien, no una maldición”, rescató. “Y ayuda, no solamente para transformar y perfeccionar la creación sino que ayuda a humanizar”.

“El trabajo no es solamente un bien útil para disfrutar, sino, sobre todo, un bien digno” subrayó el padre Mario Monje. “Vamos a pedirle al Señor que bendiga a los trabajadores y a las autoridades presentes, como así también a todos aquellos que no tienen un trabajo” cerró.

Seguidamente, tomó la palabra el titular de la CGT regional Santiago del Estero, José Gómez quien saludó de manera muy especial, en nombre de todos los trabajadores, a la Gobernadora de la Provincia en su primera vez que visita la casa de la CGT. “Es un orgullo tenerla hoy aquí” destacó Gómez. A continuación, el secretario de la CGT hizo una breve reseña y remarcó la acción de Gobierno de la Dra. Claudia de Zamora, “porque habla de manos abiertas hacia el sector del trabajo. Que podemos decir nosotros en Santiago del Estero –agregó- una política completamente diferente a que llevan otros estados provinciales o nacionales, una política completamente diferente a las grandes economías mundiales que destruyen lo esencial que es la familia” y siguió, “usted Señora Gobernadora nos ha dado la oportunidad y por eso debemos agradecer”.

“Debemos reconocer que ante el más pequeño problema, Usted Gobernadora, también Gerardo Zamora, como el Vicegobernador José Emilio Neder y todos sus funcionarios están atentos a cualquier necesidad que tengamos, y eso es trabajar, no solamente a través de su representación como Gobernadora hacia los compañeros estatal, sino a todos los compañeros de trabajo” resaltó.

Añadió, “momentos muy difíciles nos ha tocado al sector del trabajo. Hoy la gente ve otra realidad en Santiago del Estero, los rostros demuestran otra cosa y es gracias a su accionar como Gobernadora”.

Y para cerrar, José Gómez agradeció también al Senador Nacional Gerardo Zamora, “quien ha sido responsable de toda esta gestión, que hoy tiene una continuidad la Gobernadora. Te queremos decir a vos y a todos los responsables del partido, el compromiso de mantener esta política en Santiago del Estero. El año que viene es un año difícil para todos, pero nosotros debemos ser leales a nuestros principios y a nuestro accionar político. Lo que nos diste vos en su momento como Gobernador –siguió en alusión al Dr. Zamora- y lo que nos sigue dando la Gobernadora a la clase trabajadora, pero más aún, como responsable del Frente Cívico te queremos decir que vamos a estar junto a ustedes al cien por cien, porque vos supiste estar a las alturas de la circunstancias” y agregó Gómez, “este es el compromiso de la CGT, vaya nuestro reconocimiento y nuestro compromiso al trabajo político al próximo año”.

“Claudia –dirigiéndose a la Gobernadora- gracias por todo. Te deseamos lo mejor para este año, que cuando brindes lo hagas como siempre lo has hecho, por tu familia, por tus hijos y por tu segunda gran responsabilidad, y que no pierdas ese corazón humilde, ese trabajo y entrega que tienes por los santiagueños” finalizó Gómez.

Palabras de la Gobernadora

Acto seguido, la Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora hizo uso de la palabra y se mostró muy agradecida por las muestras de agradecimiento y apoyo que recibió en su primera visita a la CGT para realizar el brindis de fin año. Añadiendo, “quiero agradecerles de corazón, es un gran honor, me siento muy honrada por esta invitación y estar aquí compartiendo con ustedes”.

“Como todo año que finaliza miramos para atrás y hacemos un balance, de lo bueno, de lo malo, de lo que se hizo, de lo que aún falta por hacer. Es cierto, hemos realizado muchas cosas, hemos logrado otras tantas pero siempre, es como que, falta mucho más y parece que falta más por hacer que lo que se hizo; por mucho que haya sido” reflexionó la Dra. Claudia de Zamora.

“Vamos a seguir en el mismo rumbo que hasta ahora –continuó la primera mandataria- trabajando todos juntos por una Provincia con más crecimiento, con progreso, con desarrollo, con igualdad y con muchísima inclusión social” y agregó “no fue un año fácil desde el punto de vista económico, y para todos los trabajadores estas circunstancias pueden haber generado cierta preocupación, por la economía, por la pérdida del empleo, pérdida del poder adquisitivo, pero hoy quiero darles tranquilidad a todos”, resaltó, “y decirles que no solo quien habla, sino también el vicegobernador, el Senador, todo el gran gabinete provincial trabajamos todos los días tomando medidas, realizando acciones, para que nada, absolutamente nada, que a ustedes les preocupa suceda, para que no pierdan su fuente laboral, para que aquellos que aún no tengan su trabajo puedan conseguirlos” remarcó la Gobernadora en medio de cerrados aplausos de los trabajadores.

“Quiero agradecer una vez más a la mesa de diálogo de trabajo, por un año más de trabajo, en donde hemos discutido todas las cuestiones que tienen que ver con los trabajadores pero siempre bregando por todos los santiagueños, para que vivamos en paz social y cada día un poco mejor”, expresó luego.

Finalizando dijo, “quiero renovar mi compromiso para que sigamos trabajando juntos y para que me sientan, como les dije el primer día, una compañera más de todos los trabajadores santiagueños”.

Para cerrar, y proponiendo el brindis, la Dra. Claudia de Zamora, en su mensaje final para todos los trabajadores en este 2017 “que ya se aproxima, que nos encuentre a todos los santiagueños más unidos que nunca, para que todos aquellos santiagueños que no tienen un trabajo puedan tenerlo en el 2017 y para que siga, sobre todo, reinando en nuestra provincia la paz social. Muchas felicidades a la familia trabajadora y muchas felicidades a todo el pueblo santiagueño. ¡Salud y felicidades a todos!” concluyó la Gobernadora.