CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Diciembre 2016
A LAS 22.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
Por El Liberal
Hoy 22:15 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 DISCOVERY KIDS
09.00 LA NIÑERA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
13.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.15 NOTICIERO 7
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 MORFI CAFÉ
14.45 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.45 EL SECRETO DE FERIHA
16.45 POR AMARTE ASI
17.45 LOS SIMPSONS
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 LOCO POR VOS
22.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA
23.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINÚA)
00.00 CASO CERRADO, SIN CENSURA
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO AMERICANO
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
17.30 IMPUTADOS
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
CANAL 9
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA PREVIA DE BENDITA
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 TOMATE LA TARDE
18.00 GENERACIÓN TIERRA
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
21.00 LA QUINTA PATA DE LA NOTICIA
22.00 EL PUNTO ROJO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 ESPOSA JOVEN
18.45 SARAS Y KUMUD
19.15 LA MEJOR ELECCIÓN
20.00 TELENOCHE
21.30 LOS RICOS NO PIDEN PERMISO
CANAL 14
12.00 QUIEN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASION POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 ANIMALANDIA
16.00 EN ARMONIA
16.30 EL PODIO
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CHIKUCHIS
19.00 PUNTO LÍMITES
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 PAISANOS
21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN
BAILA
CANAL 4
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
23.00 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
12.18 LA BATALLA DE RIDDICK
02.48 DE TAL PADRE, TAL HIJO
04.59 UN MONSTRUO EN PARÍS
06.50 ESPECIAL FESTIVAL DE CINE DE VENECIA 2016
07.20 UN VERANO PARA TODA LA VIDA
09.32 SUPERMAM DOOMSDAY. LA MUERTE DE SUPERMAN
11.12 FESTIVAL DE CINE FANTASÍA 2016
11.43 LOS GUARDIANES. LA MALDICIÓN DEL CÁLIZ DE JUDAS
13.36 ESPEJITO, ESPEJITO
15.48 LIGA DE LA JUSTICIA. LA PARADOJA DEL TIEMPO
17.27 PEQUEÑOS AVIADORES
19.40 EL JUEGO DE ENDER
22.00 LA LEYENDA DE HÉRCULES
TNT
05.22 TNT BUZZ
06.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO DEL RE
09.17 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ROPERO
11.47 DUELO DE TITANES
13.57 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?
15.55 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE. PARTE 2
18.09 RÁPIDO Y FURIOSO
20.08 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
22.00 MALAS ENSEÑANZAS
23.46 LA LLAMADA
TCM
01.25 ALTA FIDELIDAD
03.25 EL REGRESO DE LOS MUERTOS VIVIENTES PARTE II
05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.00 LA PANTERA ROSA
06.30 ALF
07.00 CASADOS...CON HIJOS
07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
14.20 ALTA FIDELIDAD
16.30 KRAMER VS. KRAMER
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF
20.00 CASADOS...CON HIJOS
20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 ENCRUCIJADA
22.50 LA PANTERA ROSA
SPACE
01.31 JUEGO DE ASESINOS
03.17 LA REDADA
06.39 CORAZÓN DE CABALLERO
09.05 KING KONG
12.28 LA MASCARA DEL ZORRO
14.56 LA LEYENDA DEL ZORRO
17.24 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
19.19 ROBIN HOOD
22.00 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR
23.34 EN LA SANGRE
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
11.00 CHICAGO FIRE
12.00 CHICAGO FIRE
13.00 CHICAGO FIRE
14.00 CHICAGO FIRE
14.50 CHICAGO FIRE
15.50 CHICAGO FIRE
16.50 CHICAGO FIRE
17.45 CHICAGO FIRE
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
HOY, A LAS 20, CONCIERTO DE LA ORQUESTA CLAVE DE SOL DEL COLEGIO HUAICO HONDO QUE DIRIGE MARCELO RAIMUNDI, DEL PROYECTO ORIGINAL PROGRAMA DE ORQUESTAS Y COROS INFANTILES Y JUVENILES PARA EL BICENTENARIO.
CLUB VÉLEZ SÁRSFIELD DE SAN RAMÓN
MAÑANA Y EL VIERNES 30, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA PEÑA TINKUNAKUY SANTIAGUEÑO. EL JUEVES ACTUARÁN ROXANA CARABAJAL, ENRIQUE MARQUETTI Y LA BRASA, LA REPERCUTA, LOS SIN NOMBRES Y LOS LUGONES. ESE DÍA SE REALIZARÁ UN HOMENAJE A JUAN SAAVEDRA. E VIERNES 30 SE PRESENTARÁN “DEMI” CARABAJAL, FRANCO RAMÍREZ, LA PESADA SANTIAGUEÑA, PABLO CARABAJAL, ULTRAVIOLETA, MISHQUISIMI Y ALEJANDRO VÉLIZ.
CINES
SUNSTAR
DOCTOR STRANGER (3D):
FANTASÍA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 28/12- 16:30 (Cast)
ROGUE ONE (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 28/12- 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
ROGUE ONE (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 28/12 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)
TROLLS (2D)
AVENTURAS (ATP)
HOY AL 28/12-16:15 (Cast) 18:15 (Cast)
LA LLEGADA (2D)
CIENCIA FICCIÓN (SAM13)
HOY - 20:10 -(Cast) 22:35
LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 16:40 (Cast) 18:40 (Cast)
SULLY: HAZAÑA EN EL HUDSON (2D)
DRAMA (SAM13)
HOY- 20:40 (Cast)
FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA (2D)
COMEDIA (SAM13)
HOY 22:40 (Subt)
ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS (2D)
AVENTURAS. (SAM13)
HOY 17:30 (Cast) -
PRESENCIA SINIESTRA
TERROR, (SAM13)
HOY- 20:10 (Cast)
ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO SUSPENSO
HOY - 22:45 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
TROLLS 2D
ATP
17:30 (TODOS LOS DÍAS)
ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS 2D
APTA 13 AÑOS
17:00- 19:30- 21:00- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)
ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS 3D
APTA 13 AÑOS
16:30 (TODOS LOS DÍAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA
19:00 - 23:30 (TODOS LOS DÍAS)
LA LLEGADA 2D
APTA 13 AÑOS
20:00 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)