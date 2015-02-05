CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Diciembre 2016

A LAS 22.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

Hoy 22:15 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 DISCOVERY KIDS

09.00 LA NIÑERA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

13.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.15 NOTICIERO 7

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 MORFI CAFÉ

14.45 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.45 EL SECRETO DE FERIHA

16.45 POR AMARTE ASI

17.45 LOS SIMPSONS

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LOCO POR VOS

22.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA

23.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINÚA)

00.00 CASO CERRADO, SIN CENSURA

AMÉRICA

09.00 DESAYUNO AMERICANO

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

17.30 IMPUTADOS

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

CANAL 9

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA PREVIA DE BENDITA

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 TOMATE LA TARDE

18.00 GENERACIÓN TIERRA

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

21.00 LA QUINTA PATA DE LA NOTICIA

22.00 EL PUNTO ROJO


 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 ESPOSA JOVEN

18.45 SARAS Y KUMUD

19.15 LA MEJOR ELECCIÓN

20.00 TELENOCHE

21.30 LOS RICOS NO PIDEN PERMISO

 


CANAL 14 

12.00 QUIEN NOS ENTIENDE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASION POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 ANIMALANDIA

16.00 EN ARMONIA

16.30 EL PODIO

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CHIKUCHIS

19.00 PUNTO LÍMITES

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 PAISANOS

21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN

BAILA

CANAL 4

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 EN PLENITUD

22.30 LA FIJA

23.00 PUERTO PESCA

PELÍCULAS

CINEMAX

12.18 LA BATALLA DE RIDDICK

02.48 DE TAL PADRE, TAL HIJO

04.59 UN MONSTRUO EN PARÍS

06.50 ESPECIAL FESTIVAL DE CINE DE VENECIA 2016

07.20 UN VERANO PARA TODA LA VIDA

09.32 SUPERMAM DOOMSDAY. LA MUERTE DE SUPERMAN

11.12 FESTIVAL DE CINE FANTASÍA 2016

11.43 LOS GUARDIANES. LA MALDICIÓN DEL CÁLIZ DE JUDAS

13.36 ESPEJITO, ESPEJITO

15.48 LIGA DE LA JUSTICIA. LA PARADOJA DEL TIEMPO

17.27 PEQUEÑOS AVIADORES

19.40 EL JUEGO DE ENDER

22.00 LA LEYENDA DE HÉRCULES


TNT

05.22 TNT BUZZ

06.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO DEL RE

09.17 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ROPERO

11.47 DUELO DE TITANES

13.57 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?

15.55 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE. PARTE 2

18.09 RÁPIDO Y FURIOSO

20.08 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

22.00 MALAS ENSEÑANZAS

23.46 LA LLAMADA


TCM

01.25 ALTA FIDELIDAD

03.25 EL REGRESO DE LOS MUERTOS VIVIENTES PARTE II

05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.00 LA PANTERA ROSA

06.30 ALF

07.00 CASADOS...CON HIJOS

07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

14.20 ALTA FIDELIDAD

16.30 KRAMER VS. KRAMER

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF

20.00 CASADOS...CON HIJOS

20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 ENCRUCIJADA

22.50 LA PANTERA ROSA


SPACE

01.31 JUEGO DE ASESINOS

03.17 LA REDADA

06.39 CORAZÓN DE CABALLERO

09.05 KING KONG

12.28 LA MASCARA DEL ZORRO

14.56 LA LEYENDA DEL ZORRO

17.24 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

19.19 ROBIN HOOD

22.00 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR

23.34 EN LA SANGRE


UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

11.00 CHICAGO FIRE

12.00 CHICAGO FIRE

13.00 CHICAGO FIRE

14.00 CHICAGO FIRE

14.50 CHICAGO FIRE

15.50 CHICAGO FIRE

16.50 CHICAGO FIRE

17.45 CHICAGO FIRE

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

HOY, A LAS 20, CONCIERTO DE LA ORQUESTA CLAVE DE SOL DEL COLEGIO HUAICO HONDO QUE DIRIGE MARCELO RAIMUNDI, DEL PROYECTO ORIGINAL PROGRAMA DE ORQUESTAS Y COROS INFANTILES Y JUVENILES PARA EL BICENTENARIO.

CLUB VÉLEZ SÁRSFIELD DE SAN RAMÓN

MAÑANA Y EL VIERNES 30, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA PEÑA TINKUNAKUY SANTIAGUEÑO. EL JUEVES ACTUARÁN ROXANA CARABAJAL, ENRIQUE MARQUETTI Y LA BRASA, LA REPERCUTA, LOS SIN NOMBRES Y LOS LUGONES. ESE DÍA SE REALIZARÁ UN HOMENAJE A JUAN SAAVEDRA. E VIERNES 30 SE PRESENTARÁN “DEMI” CARABAJAL, FRANCO RAMÍREZ, LA PESADA SANTIAGUEÑA, PABLO CARABAJAL, ULTRAVIOLETA, MISHQUISIMI Y ALEJANDRO VÉLIZ.

CINES

SUNSTAR

DOCTOR STRANGER (3D):

FANTASÍA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 28/12- 16:30 (Cast)

ROGUE ONE (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 28/12- 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

ROGUE ONE (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 28/12 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)

TROLLS (2D)

AVENTURAS (ATP)

HOY AL 28/12-16:15 (Cast) 18:15 (Cast)

LA LLEGADA (2D)

CIENCIA FICCIÓN (SAM13)

HOY - 20:10 -(Cast) 22:35

LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16:40 (Cast) 18:40 (Cast)

SULLY: HAZAÑA EN EL HUDSON (2D)

DRAMA (SAM13)

HOY- 20:40 (Cast)

FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA (2D)

COMEDIA (SAM13)

HOY 22:40 (Subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS (2D)

AVENTURAS. (SAM13)

HOY 17:30 (Cast) -

PRESENCIA SINIESTRA

TERROR, (SAM13)

HOY- 20:10 (Cast)

ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO SUSPENSO

HOY - 22:45 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

TROLLS 2D

ATP

17:30 (TODOS LOS DÍAS)

ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS 2D

APTA 13 AÑOS

17:00- 19:30- 21:00- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)

ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS 3D

APTA 13 AÑOS

16:30 (TODOS LOS DÍAS)

PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA

19:00 - 23:30 (TODOS LOS DÍAS)



LA LLEGADA 2D

APTA 13 AÑOS

20:00 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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