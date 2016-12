Bebé que viene

Hoy 22:15 - ¡Buen día! ¿Qué mundo les dejamos a nuestros hijos? Esta pregunta la estoy sintiendo (digo sintiendo, no sólo escuchando) cada vez más seguido. Quienes la formulan suelen ser padres jóvenes, con hijos chicos. Cada tanto algún abuelo, pensando en sus nietos, también se la formula. La pregunta da por sentado que nuestro mundo es bastante malo y que el futuro será peor. A todos los que se angustian ante un futuro incierto suelo responderles con el viejo proverbio inglés: “No hay que cruzar el puente antes de llegar al río”. Primero hay que llegar al puente. Luego cruzarlo o no, según su estado. Valen también aquí las palabras de Jesús: “A cada día su pena” (Mt 6,34). En una palabra, afrontar las cosas a medida que se presentan; sin olvidar, por lo demás, de vislumbrar el futuro con serenidad y realismo. Encontré por allí una hermosa carta al hijo que viene. Fue escrita por un patriota yugoslavo que en la guerra estaba a punto de morir. Aparece en el libro de Alan Mooreheads “Eclipse”. Es conmovedora: “Hijo mío que duermes ahora en las tinieblas y haces acopio de fuerzas para la lucha por nacer, te deseo ventura. En estos momentos no tienes la forma apropiada, y no respiras, y estás ciego. Pero cuando llegue tu hora y la de tu madre, a quien quiero entrañablemente, alentará en ti algo que te dará fuerzas para luchar por salir al aire y a la luz. Tal es tu herencia, tal es tu destino de criatura nacida de mujer: luchar por alcanzar la luz y por aferrarte a la vida, sin saber por qué. Conserva tu amor a la vida, pero desecha tu miedo a la muerte. Debe amarse a la vida, que de lo contrario se desperdicia, pero nunca se deberá amarla demasiado. Conserva el corazón sediento a nuevos conocimientos, tu aversión a la mentira y tu capacidad de indignarte. Ahora sé que habré de morir, y tú tendrás que nacer para sostenerte en pie sobre el basurero de mis errores. Perdóname por ello. Me avergüenza dejarte un mundo desordenado a incómodo, pero esto tiene que ser así. En mis pensamientos, como mi última bendición, beso tu frente. Te deseo buenas noches... buenos días y un claro amanecer”.