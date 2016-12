FÚNEBRES | 28 de Diciembre de 2016

Hoy 22:45 - FALLECIMIENTOS





• Segundo Amado Ledesma

• Walter Hugo Blas

• Carlos Novillo Corvalán (Córdoba)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BLAS, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/16|. Sus hijos Doris, Walter, Enrique, Adriana, Julio, Oscar y Rita, nietos, bisnietos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BLAS, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/16|. Nos dejó Pocho Blas, quien fue el primer presidente y creador en su denominación del barrio Primera Junta, un señor, un hombre de bien, solidario y justo en sus decisiones en lograr mejoras y bienestar en el barrio. Hasta siempre Pocho que el Señor te dé sus justas bendiciones y que descanses en paz. Participan familias: Pila Ayuz, Chicha Bravo, Mariano Alonso, Valentín Arroyo, Gringo Mansilla, Félix Guzmán, Tori Sánchez, Lito Rojas, Juan Carlos Fioretti, Osvaldo Cevilán, Cuco Ruiz, Raúl y Gustavo Achával.

BLAS, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/16|. "Señor dale el descanso eterno". Zulema V. de Yocca, sus hijos Mario Yocca y flia., Ana Yocca y flia., Eduardo Yocca y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino y amigo de toda la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Siempre te recordará con cariño. Su tía Ana Barraza, su esposo Luis Longo, sus hijos Alejandro y Claudia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Ramón y Belén Pena y sus hijos Manuel, Santiago, Belén y Martín acompañan a su querida amiga Cecilia y a toda la familia en tan doloroso momento.

GALVÁN DE MANZUR, AMALIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Cr. Alfredo Juri, Cra. María del C. Oberlander, Cr. Oscar Lami Cr. René Rigourd y Dr. Martín Díaz Achával, personal Superior, Cuerpo Técnico, Administrativo y de Maestranza participan el fallecimiento de la Sra. madre de la Ing. Silvia Manzur y elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Dr. Martín Díaz Achával y Raquel María Catalán participan el fallecimiento de la Sra. madre de la Ing. Silvia Manzur y elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Cra. María del Carmen Oberlander de Giovannini y familia participan el fallecimiento de la hermana de su amigo Kike Galván y familia y elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Cr. Alfredo Juri y familia participan el fallecimiento de la Sra. madre de la Ing. Silvia Manzur y elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Hugo y Rulo Mulki participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Enrique Ávila, Mirta Vicente participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Mary y acompañan a Héctor, Cecilia, Silvia y Mauricio en estos difíciles momentos. Siempre la recordaremos.

GALVÁN DE MANZUR, AMALIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Sus vecinos Mario Vidal, su esposa Cristina Mdalel y sus hijos acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. "El Señor es mi pastor nada me falta, en verdes pastos Él me hace reposar, a donde brota agua fresca me conduce y fortalece mi alma". Acompañan con profundo dolor su tía Sara Dravich y sus primos y demás familiares, rogando oraciones en su querida memoria.

GALVÁN DE MANZUR, AMALIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Farías Nicolás y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de la matriculada Dra. María Belén Guzmán. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dra. María Belén Guzmán. Ruega oraciones en su memoria.

HERRERA, JOSÉ LUIS (Pico) (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. José Isa Assan, Delia León de Assan, acompañan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, JOSÉ LUIS (Pico) (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Jorge René Trejo y Walter E. Trejo y sus respectivas familias lamentan profundamente el fallecimiento del hijo del amigo Pico y ofrecen sus condolencias a la familia. Elevan oraciones en su memoria.

JAIMEZ, MARÍA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/16|. Su hijo Omar, su hija política Adriana, sus nietos Marcelo, Marita y Maxi, su bisnieta Lucía, Valentina, Tiziano y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio de Santa María. Cob. Iosep. SERV. REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata 162. Tel. 421-9787.

LEDESMA, SEGUNDO AMADO (q.e.p.d.) Falleció 26/12/16|. Su esposa Josefina, sus hijos Mara, Julio y Jonathan, sus hijos políticos Lucía y Víctor, sus nietos Julio y Daniel y su bisnieto Santino participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Breita, Dpto. Guasayán. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, SEGUNDO AMADO (q.e.p.d.) Falleció 26/12/16|. Sus hermanos Virginia, Ángel, Arturo, y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, SEGUNDO AMADO (q.e.p.d.) Falleció 26/12/16|. Su familia política Navarrete participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, SEGUNDO AMADO (q.e.p.d.) Falleció 26/12/16|. Sus amigos de toda la vida; Rosa Nieva de Castillo, Francis Castillo y Ariel Antonio acompañan a su flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NOVILLO CORVALÁN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/16 en Córdoba|. Su hija Dolores Novillo Corvalán, su esposo Agustín Rímini Carol, sus hijos Catalina y Joaquín Ibáñez Ross, Dolores, Agustín Pedro, Guillermina y nieta Federica participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Tata Carlos y ruegan oraciones en su memoria.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Su hijo César, hija política Mariela, nietos Macarena, Guadalupe, Facundo, Lourdes, Luján, Diego y bisnieta Rafaela participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Sus entrañables amigos Lito Chacanz y Nely Figueroa acompañan con profundo dolor a Cesar y Mariela. Rogamos oraciones en su memoria.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. "Dichosos los que sufren en la Tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del Cielo para ellos". Sus fieles colaboradoras del Estudio; Celina, Maria, Mercedes, su ahijada Dra. Mercedes M. Ibarra y Grillo y su entrañable amiga Dra. Nely Figueroa. Ruegan oraciones en su memoria.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Sus consuegros Buby Santillán Graña e hijos César, Mariela, Santiago, Cecilia y María con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Silvia, Nelly y Sergio Martín, Fabián y Alfredo Vals, despiden con tristeza y dolor la inesperada partida de Mary. Acompañan a Mariela, Lautaro, Jorgito, César y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. La Rectora, Lic. Natividad Nassif y el Vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la Sra. Estela Mari Ponti. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. El Decano de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Ing. José Manuel Salgado, el Vicedecano Dr. José Maidana, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, Personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la Sra. Estela Mari Ponti. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Oscar Alberto Rusz, su esposa Dra. Haydée Salgado participan con profundo dolor su partida hacia la Casa del Padre, y acompañan a sus familiares en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Ada y Rodolfo Cappellini y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Mari y rezan por el consuelo de sus hijos César y Mariela, rogando una oración por su querida memoria.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Dra. Elvecia A. Núñez participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega que el Señor con su infinita misericordia la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno. Acompaña a sus hijos y demás familiares en este triste momento. Deseándoles una cristiana resignación. Eleva oraciones por el eterno descanso de su alma.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Amelia Ibarra, Freddy Baldiviezo y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos por la irrreparable pérdida.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Dra. Elizabeth Maldonado (Liz), y sus hijos Franco y Facundo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Mariela y guien fue guía en mi profesión, rogando a Nuestro Señor les conceda a sus familiares consuelo de esta pérdida irreparable. Elevan oraciones en su querida memoria.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. La Dra. Maria Teresa Montes y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña con el más cálido sentimiento a toda su familia. Quimilí.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. La escribana Perla Lidia Larrudé y su hija Ana Tamara Mut Larrudé participan con el más profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y hace presente sus sinceras condolencias a su señora madre, hijos y demás familiares. Quimilí.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Los compañeros de Asesoría Legal y Consejo superior de la UNSE de su hijo Dr. César Maguna; José Francisco Rodríguez, Pablo Alen Lascano, Cristian Martín, Lucia Maidana, Daniel Alvarado, Ángeles Basbús, Rafael Toloza, Sandra López, José Luis Camino, Alberto Marnero y Florencia Pintos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Horacio Pedro Montenegro y su esposa Dolly Santillán; Marta Santillán de Villafañe y sus hijos Gonzalo, Ignacio y Lorena participan con profundo dolor su fallecimiento.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Dr. Sebastián Gordon, su esposa María Laura Fernández Fonquerni, sus hijos Valentina, Luana, Jano, Gael y Mirko participan su fallecimiento y abrazan a su familia en este dolor.

PONTI, ESTELA MARI (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/16|. Dr. Daniel Horacio Ayuch participa el fallecimiento de su apreciada colega y acompaña al Dr. Julio César Maguna y familia en tan duro trance. Elevan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, CECILIA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Solo me dijiste Feliz Navidad, pero no me dijiste adiós, me dejaste un sentimiento tan confuso e inexplicable y con un millón de preguntas y ¿porqué a vos? Compartimos tantas cosas lindas, muchas veces feas, hasta los últimos meses que solo vos y yo nos hacíamos compañía, contra todo lo malo que nos hizo vivir, eras tan buena que hasta eso le perdonaste con tu partida, para alegría de unos y la inmensa tristeza de millones que te conocían. Me dejaste a mitad del camino, compañera, pero me consuela saber que adonde vayas ya no habrá más dolor, ni preocupaciones, ni tristezas. Gracias por haberme hecho parte de tu vida, me llevo lo mejor de vos, de tu bondad y sobre todo, tu siempre inmensa sonrisa. Desde donde estés protege a tus niños como siempre lo hiciste. Descansa en paz mi querida Cé, ya es hora. Hasta siempre Mona.

SERRANO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Nueva York el 22/12/16|. Olga Palumbo de Quatrini participan con dolor el fallecimiento del hijo de su querida amiga y hermana en Cristo Pelada y elevan oraciones al Altísimo por su descanso eterno.

SERRANO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Nueva York el 22/12/16|. Acción Católica, 3ra. Orden y Cofradía de la Virgen de la Merced, Apostolado de la Oración, Cáritas, Grupo San Serapio y Comunidad Mercedaria participan con dolor el fallecimiento del hijo de nuestra hermana en Cristo Pelada e invitan al novenario de misas a las 20.30 en la iglesia La Merced.

VILLALBA, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/16|. Sus hijos Franco, Álvaro, Ana y Horacio, su nieta Emma Victoria y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs. en el cementerio Parque de la Paz. SERV. REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162. Tel. 421-9787.

VILLALBA, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/16|. Sus primos José Luis y Esther y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





GAMIETEA, RAÚL AMILCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/16|. Te fuiste para ser nuestro más bello ángel, te fuiste. Pero inexplicablemente, estás. Pues, para quienes te amamos, el olvido y la distancia no existen. Tu ausencia física, profundiza el dolor hasta las mismas entrañas... pero abrazados en tu recuerdo nos perderemos en las estrellas para darte nuestro amor. Tus anécdotas, tu mirada, tu sonrisa están intactos, si hasta nos parece escucharte en la entrada del cielo, diciéndole al mismo Dios. "Le corro con mi manchao al alazán de Cirilo...". Su esposa, hijas, hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, su hija en el afecto, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la parroquia San José, barrio Belgrano, al cumplirse el segundo mes de su fallecimiento.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





GEREZ, TOSCA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/04|. Como olvidarme de aquel día, quedaste en silencio, quedaste sin vida, un beso te di, no sé si lo sentiste, una lágrima mía quedó en tu mejilla. Hablamos un rato antes que partieras, dijiste te amo como si no lo supiera. Los pienso y te extraño y me hace mucho daño. Fui a la Iglesia en busca de consuelo Dios no estaba justo en ese momento, sigo pensando que es una locura llevarte flores al cementerio y vuelvo corriendo en busca de tu encuentro, te busco en mi sueño y te veo sonriendo. Despierto angustiado y todo ha terminado, siento el perfume de la tristeza que me acompaña hoy con tu ausencia, no puedo olvidarte te digo al oído y es una promesa, te amo con el alma hasta mi último suspiro mi amada madre. Tu hija Lucrecia Fiad.

LEZAMA, HUGO WALTER Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/15|. Dios tenía un plan diferente para vos, fuiste bondadoso y de buen corazón, un excelente amigo y colega, quedarán en mi recuerdo el trabajo y las mateadas en el C.P.V. Mantendremos vivo tu recuerdo. Dr. Carlos A. Ocaranza, Prof. Marysol Isax.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





GARAY, ÁNGEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Fuiste el Totem del Atelier Cultural. Omar H. Estanciero y María Eberlé de Estanciero y sus hijos Perla, Omi, Shunko, Gustavo, Nahuel, Diego, Yesi y Fabio.

GARAY, ÁNGEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Luis A. Ovejero y familia, participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos Lito y Norma.

GARAY, ÁNGEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Nené Grana de Manfredi acompaña en el dolor a Noni y Lito. Don Garay fue para quienes lo conocimos el hombre sencillo; el esposo y padre ejemplar; el artista que volcaba en sus producciones un sentimiento especial, un representante de la cultura pero con un bajo perfil que lo caracterizaba. Quienes lo conocimos perdimos a un amigo Dios lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno.

JAIMES, SAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/16|. Lidia Esther Grana de Manfredi y sus hijos Pancho y Gladis Olivares; Susana y Dito Ledesma; Mónica y Oscar Ruiz y Maria Silvina y Sergio Marinoff, acompañan a la querida amiga Paola por la dolorosa pérdida de su papá, el que era un vecino reconocido por su trato afable y con el que compartieron el saludo diario y charlas amenas, elevan oraciones por el descanso eterno a las que se une Juancito, quien lo atendía siempre en la ferretería, lugar donde trabaron amistad.

TORRES, OSVALDO PASTOR (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/16|. Dios dice: "A mis ojos eres de gran estima, eres honorable y te Amo". Sus hijos Matías y Lucas Torres, tus nietos: Luciano y Luisina Torres, tus hijas políticas Silvina Gallardo y Lorena Lopez, participan con profundo dolor tu partida, sus restos serán inhumados en el día hoy en el cementerio Jardín del Sol a las 10.

TORRES, OSVALDO PASTOR (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/16|. Participan la familia Díaz, sobrinos y sobrinos nietos con profundo dolor tu partida a la Casa del Señor.

TORRES, OSVALDO PASTOR (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/16|. Participan con profundo dolor su partida: Mario López, Silvina Tejeda, Jimena López, Verónica López, Jose Fernández y Teresa Gerez, con sos respectivas familias.

TORRES, OSVALDO PASTOR (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/16|. Participan con profundo dolor sus sobrinos: Vilma, Betti, Claudia, alejandra, Hugo y familia. Sus restos serán inhumados en el día de hoy en el cementerio Jardín del Sol a las 10.

TORRES, OSVALDO PASTOR (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/16|. Participan el fallecimiento los amigos y compañeros de trabajo de su hijo Matias: Marcelo, Fabian, Roly, Guilly, Dany, Chiky, Koky, Luis, Juan, Nico, Marite, Patricia y Dubio. Elevan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





DÍAZ, LUCIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/16|. Hoy hace un mes que te fuiste de nuestro lado y nos resulta doloroso saber que ya no estás con nosotros, pero sabemos que nos sigues acompañando desde el cielo. Sus hijos, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol. Se ruega una oración en su memoria.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------









----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





VILLARROEL DE SÁNCHEZ, ALCIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/15|. En el primer año de su partida al Reino de los Cielos, la recuerdan con el mismo cariño que ella nos dejó aquí. Sus sobrinas Mirta, Estela, Elina, Anita y Norma, rogando por su eterna felicidad junto al Padre Dios, e invitan a la misa a celebrarse en Parroquia Inmaculada Concepción de Frías hoy a las 20,30 hs.