Gendarmería secuestró un colectivo que iba de Las Termas a la Costa Atlántica

28/12/2016 -

Efectivos de Gendarmería Nacional —afectados al Destacamento Móvil 5— secuestraron un colectivo que había salido de Las Termas rumbo a la Costa Atlántica, mientras realizaban un control de rutina sobre la ruta nacional 34 a la altura de la ciudad santafesina de Rafaela, según reprodujo el portal Rafaela Noticias.

El vehículo pertenece a una empresa privada y circulaba con 60 pasajeros. Según se supo, dicho rodado tenía vencida la revisión técnica vehicular, por lo que no podía circular. Al parecer esa no era la única falta, ya que los choferes tampoco estaban habilitados para manejar, y tenían la licencia nacional vencida.

También se supo que había una extraña anomalía con la lista de pasajeros, ya que los nombres escritos en la planilla no coincidían con los que en realidad viajaban en el micro, de manera que, en caso de accidente, quienes no estaban inscriptos como pasajeros, el seguro no los cubriría. Según el sitio de noticias, las personas iban a trabajar por la temporada de verano en Mar del Plata y San Bernardo.