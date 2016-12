Fotos OBJETIVO Matías Pato (centro de la imagen) superó tres operaciones y ahora aguarda con ansias la pretemporada para volver a las canchas

28/12/2016 -

Después de un año alejado de las canchas, tras sufrir una seria lesión en su pierna derecha, el mediapunta de Central Córdoba, Matías Pato está listo para volver a las canchas. Aseguró que al receso por las fiestas de fin de año, lo vive con ansiedad por volver a jugar al fútbol y por realizar la pretemporada junto al grupo.

"Siento ansiedad por volver a jugar. Hace mucho que no lo hago. En este tiempo tuve tres operaciones, de las cuales dos fueron malas. Pero a medida que se terminaba el año, me motivaba. Terminé haciendo fútbol a la par de mis compañeros", reveló Pato en una charla con EL LIBERAL.

"Me siento muy bien desde lo físico. Ahora estoy esperando la pretemporada para empezar desde cero y con la noticia de que mi novia está embarazada. Eso me llena de expectativas para al año que viene", añadió.

En cuanto a su estado físico, Matías dijo sentirse bien, pero con falta de ritmo futbolístico. "Dolores no siento en ninguna parte. Me falta ritmo de juego, también velocidad y por eso espero la pretemporada. El último mes y medio terminé entrenando a la par del grupo. Sentí que estaba para más al final de cada práctica. Espero poder estar a la altura en la pretemporada", detalló Pato.

Muestras de cariño

Matías Pato reconoció que el año que estuvo fuera de las canchas fue complicado desde lo anímico, teniendo en cuenta que en el momento de su lesión atravesaba por un buen momento y llegó a ser el hombre más importante en la era del entrenador Luis Medero. A pesar de esto, el jugador aseguró que el cariño de la gente fue clave para seguir adelante en su recuperación.

"Fue un año muy difícil. Pero cada vez que me cruzaba con alguien me daba palabras de aliento y esas cosas son la que me dieron ánimo. Cada vez que me ponía mal me acordaba de mi familia, mis amigos, el hincha y de los periodistas que siempre me brindaron aliento. Me sirvió mucho para seguir adelante", detalló el "Platino".

Enfocado en su recuperación, pero siempre entrenando a la par del grupo, Matías Pato acompañó siempre al plantel durante todo el campeonato e hizo un breve análisis del presente.

"No se dieron los resultados y me dolía porque veía como trabajaban mis compañeros. En cada partido el equipo entregó todo, creó situaciones, pero no se podía convertir. En otros encuentros nos llegaron dos veces y nos convertían. Si el arco se abría, seguramente el equipo estaría más arriba en la tabla".

Habló sobre el nuevo entrenador del Ferro, Gustavo Coleoni, a quien aseguró no conocerlo personalmente, pero sí de haberlo enfrentado.

"Lo conozco de haberlo enfrentado. Cuando me enteré que llegaba él, miré su trayectoria por internet. Es un entrenador que conoce la categoría y como hincha de Central le deseo lo mejor para que el equipo salga de esta situación. Y como jugador espero estar a la altura de sus exigencias".