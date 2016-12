"Les doy la tranquilidad que seguiremos tomando medidas para que nadie pierda su fuente laboral"

Fotos La gobernadora reconoció también los logros obtenidos a través de la Mesa de Diálogo.

28/12/2016 -

La gobernadora de la provincia, Claudia de Zamora, participó del acto de brindis de fin de año en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT) regional Santiago del Estero, junto con un grupo de trabajadores y representantes de distintos gremios de la provincia.

La mandataria estuvo acompañada por el senador nacional Gerardo Zamora; la secretaria general de la Gobernación, Matilde O’ Mill, el ministro de Gobierno, Carlos Silva Neder y la secretaria de Trabajo de la Provincia, Aída Ruiz, entre otros. En tanto, fue recibida por el secretario general de la CGT, José Gómez; el secretario adjunto, Gerardo Montenegro y demás miembros de los distintos gremios.

Mensaje de unidad

Al dirigirse a los gremialistas y trabajadores, la gobernadora brindo un mensaje, y se mostró agradecida por las muestras de apoyo que recibió en su primera visita a la CGT para realizar el brindis de fin año. "Como todo año que finaliza, miramos para atrás y hacemos un balance de lo bueno y lo malo, de lo que se hizo, de lo que aún falta por hacer. Es cierto, hemos realizado muchas cosas, hemos logrado otras tantas pero siempre falta mucho más y parece que falta más por hacer que lo que se hizo; por mucho que haya sido" reflexionó.

Ahondó que para el 2017, "vamos a seguir en el mismo rumbo que hasta ahora logramos, trabajando todos juntos por una Provincia con más crecimiento, progreso, desarrollo, igualdad y con muchísima inclusión social".

Estabilidad laboral

Atento a la situación general, especialmente de la economía del país, la mandataria santiagueña reconoció que "no fue un año fácil desde el punto de vista económico, y para todos los trabajadores estas circunstancias pueden haber generado cierta preocupación, por la economía, por la pérdida del empleo y del poder adquisitivo, pero hoy quiero darles tranquilidad a todos, y decirles que no solo quien habla, sino también el vicegobernador, el senador, todo el gran gabinete provincial trabajamos todos los días tomando medidas, realizando acciones, para que nada que a ustedes les preocupa suceda, para que no pierdan su fuente laboral, para que aquellos que aún no tengan su trabajo puedan conseguirlo", remarcó la gobernadora.

En este plano, valoró "el fructífero espacio de la mesa de diálogo de trabajo, en donde una vez más hemos discutido todas las cuestiones que tienen que ver con los trabajadores, pero siempre bregando por todos los santiagueños, para que vivamos en paz social y cada día un poco mejor", expresó luego.

De esta forma, renovó su compromiso "para que sigamos trabajando juntos y para que me sientan, como les dije el primer día, una compañera más de todos los trabajadores santiagueños", apuntó.

Al cierre de su mensaje, propuso el brindis con la CGT. "Para todos los trabajadores en este nuevo año que se aproxima, nos encuentre a todos los santiagueños más unidos que nunca, para que todos aquellos que no tienen un trabajo puedan tenerlo en el 2017 y siga reinando la paz social", concluyó.