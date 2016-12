Prat Gay destacó logros de su gestión y dijo que el blanqueo alcanza los u$s 90.000 millones

Fotos BALANCE. Alfonso Prat Gay (der.) y Alberto Abad brindaron cifras del primer año del Gobierno de Macri.

El saliente ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, reconoció que la reactivación de la actividad demandó más tiempo del previsto, pero afirmó que ya comienzan a aparecer indicadores "que marcan un punto de inflexión", producto de las condiciones económicas creadas a partir de la salida del cepo, el arreglo con los holdouts y el blanqueo de capitales.

"Logramos poner el auto sobre una ruta pavimentada. Plantamos las bases para el crecimiento de 2017. Todo quedó listo para que el próximo equipo siga este sendero", afirmó el ministro.

"Aquello que anunciamos que iba a verse sobre el final de año se verá en los primeros meses del año que viene", sostuvo Prat Gay en una conferencia de prensa en la que realizó un balance de su gestión junto al titular de la Afip, Alberto Abad.

El funcionario remarcó entre los logros la salida del cepo cambiario, el arreglo con los holdouts y el blanqueo de capitales que a la fecha alcanza a los 90 mil millones de dólares, lo que "representan el 17% del PIB (Producto Interno Bruto)", informó Prat Gay, quien indicó, además, que la recaudación de 82.000 millones de pesos alcanzada hasta las 18 del lunes 26 de diciembre equivale a "un punto del PIB", cuando el promedio internacional es de medio punto porcentual.

Y siguió: "Esto supera las expectativas aún de quienes eran optimistas. Es una señal de que las cosas están cambiando en la Argentina".

"Plantamos las bases para el crecimiento" el año próximo, sentenció Prat Gay quien evaluó que "la sensación en este momento es de ‘misión cumplida’".

Sobre datos puntuales, subrayó que la inflación bajó a la mitad en el segundo semestre respecto del primero y enfatizó que a partir del tercer trimestre "los números de la actividad económica empezaron un punto de inflexión".

En esa línea reveló que existen datos positivos en automotores, despachos de cemento y de asfalto y transporte de carga, entre otros.

Su salida

Prat Gay explicó su salida del gabinete: "No hay que buscar razones que no hay. La razón de mi salida la explicó el jefe de Gabinete (Marcos Peña). Había diferencias muy concretas en el funcionamiento del equipo". Y amplió: "Esta decisión no está interpretada desde un lugar de discusión o dudas o respecto del rumbo. El rumbo es el que planeamos, los resultados capaz llegaron más tarde, pero están empezando a verse con mucha claridad".