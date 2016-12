Investigarán llamadas de ex funcionarios del Gobierno anterior

28/12/2016 -

El juez federal Julián Ercolini ordenó entrecruzar los teléfonos del ex jefe del Ejército César Milani y ex funcionarios kirchneristas, como el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, la ex ministra de Seguridad Cecilia Rodríguez, y el ex secretario del área Sergio Berni, entre otros, para determinar con quiénes se comunicaron antes, durante y después del hallazgo del cuerpo del fallecido fiscal federal Alberto Nisman el 18 de enero de 2015.

La medida fue ordenada en una extensa resolución en la que, además, el magistrado pidió los legajos profesionales de la ex fiscal del caso Viviana Fein y del actual juez de instrucción en lo Criminal Manuel de Campos, al hacer lugar a una denuncia del fiscal federal Eduardo Taiano para investigar supuestas graves irregularidades cometidas por los investigadores en el lugar del hecho.

Las medidas de prueba fueron ordenadas el 22 de diciembre pasado y difundidas ahora, en una resolución en la que Ercolini resolvió asumir "por el momento" la investigación en lo referido a la denuncia por irregularidades, aunque en trabajo coordinado con el fiscal Taiano.

Taiano tiene delegada la investigación sobre lo ocurrido a Nisman, quien apareció muerto de un balazo en la cabeza en el baño del departamento que alquilaba en las torres Le Parc, en Puerto Madero, en enero de 2015, cuatro días después de haber denunciado a la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento de los iraníes imputados por el atentado a la AMIA.

El magistrado dio la razón al fiscal Taiano y aludió a la "necesidad de investigar’ lo ocurrido en la escena del hecho en lo relativo a ‘las irregularidades cometidas ese día’.

Ercolini dispuso ampliar un entrecruzamiento telefónico ya ordenado para incorporar los teléfonos de Milani, Aníbal Fernández, Rodríguez, Berni, el ex jefe de la Policía Federal Ramón Di Santo, otros jerárquicos de esa fuerza y los responsables de la empresa de seguridad contratada en Le Parc, ‘Seguridad Integral Empresaria’.