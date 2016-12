"Me pusieron algo en la bebida, estaba dopada; ahora tienen que pagar por lo que me hicieron"

Fotos VERSIÓN. La joven contó que estaba en una fiesta en su casa, y que se fue a dormir. Desde ese momento no recuerda nada más de lo sucedido.

La joven estudiante, madre de dos chicos, que fue abusada por el primo y un amigo de su pareja, contó detalles del aberrante hecho ocurrido en la madrugada del pasado lunes 5 de diciembre, tal como lo publicó EL LIBERAL en exclusiva en su edición de ayer.

Mientras la Unidad de Abusos Sexuales a cargo de la causa espera el resultado de una serie de medidas, la víctima no logra entender "por qué me hicieron eso". María (nombre ficticio) habló con Noticiero 7 y contó detalles de aquella traumática fiesta.

"Salí el domingo con mis amigas y regresé cerca de las 23 y me encontré con una fiesta. Cuando bajé del auto estaban todos los invitados al frente. Saludé e ingresé a mi casa a bañarme. Más tarde entraron dos amigas mías, quienes me pidieron que salga a la vereda", sostuvo María.

Más tarde la esposa del albañil contó los detalles: "Comenzamos a bailar. En un momento yo no quería tomar más y ese chico -por "Pantera"- me dice "tomá". Yo le respondía nuevamente que no quería, pero ante la insistencia accedo a su pedido. Allí se acerca el tío de mi ex marido y cuando yo quiero darle mi vaso, él (por el acusado) me dijo ‘no, ese vaso es para vos, que él tome en otro si quiere’, eso me pareció raro. A él yo no lo conocía".

"Yo me sentía mal mientras bailaba entonces me fui a acostar, y él (por su esposo) les dice que se vayan. Es lo único que me acuerdo. Después no recuerdo nada más", sostuvo la joven quien continuó diciendo: "Me despertó el padre de mis hijas y me dijo lo que había pasado. Cuando él entró su primo estaba en el comedor y el otro abusaba de mí. Me dolía el cuerpo: el cuello, los brazos. Todo me dolía".

En medio de lágrimas, invadida por la imagen de aquella situación sostuvo "el papá de mis hijas me vistió porque yo estaba desnuda para abajo. Salí corriendo y me bañé. Pasé varios minutos llorando y después fui a radicar la denuncia". Consultada sobre sus sospechas sostuvo "yo creo que pusieron algo en la bebida".

Sobre su hipótesis remarcó: "Después de todo lo que pasó, cuando él me encuentra a mí dormida no me podía despertar. Pasaron más de dos horas hasta que finalmente logró despertarme. Estaba dopada. Ellos estuvieron viendo que yo quedaba sola.

Los días posteriores al calvario la joven manifestó "la primera semana me sentí horrible. Me sentí culpable, pero después entendí que no era así. Los que me hicieron esto que paguen, porque así como entraron a mi casa y me lo hicieron a mí, pueden hacerlo a otras personas. Quiero que paguen".