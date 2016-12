"En Quimsa no me sentía cómodo"

Fotos RETORNO. Elsener aseguró que en Quimsa, el sistema perjudicaba su juego. "Es difícil jugar pensando que si tirás un tiro y lo errás te vas al banco".

El alero cordobés Alexis Elsener (ex Quimsa), al igual que el ala pívot estadounidense Chris Cayole (ex Olímpico) se sumaron al plantel con el que La Unión de Formosa juega la Liga Nacional de basquetbol. Elsener, de 28 años y 1,95 de altura, viene de rescindir contrato con Quimsa.

Elsener, en una entrevista con el sitio basquetplus.com.ar, habló de su salida de la Fusión. "Lo hablé con la dirigencia. Gerardo (Montenegro) no quería que me fuera para nada, y en eso le estoy muy agradecido porque desde que llegué al club me brindó todo hasta el último día. No querían que me fuera, pero tomé una decisión para no perjudicar a mis compañeros ni a la institución. Me tengo que sacar el sombrero con la gente de Quimsa porque en el último partido con Obras entré en el tercer cuarto faltando un minuto y se paró todo el estadio a aplaudir, a gritar mi nombre. Se me puso la piel de gallina en ese momento, no lo podía creer, y en ese mismo partido cuando salí, estuve seis minutos en la cancha, la gente de nuevo me trató de la misma forma. No lo podía creer, me emocionó. Pero no estaba cómodo, y estas son decisiones difíciles que uno tiene que tomar. Yo también tengo que pensar en el futuro mío, por eso llegué a esa decisión", dijo.

"Nunca me sentí cómodo ni parte del equipo, y así es muy difícil. Yo en los grupos estoy bien con todos, con los jugadores y con el entrenador también, pero ahora no podía adaptarme. No se pudo dar, y me pone mal que se haya dado así porque la gente me bancaba a morir. Así como estaba no podía ayudar al equipo. Ya mis compañeros no me miraban mal, pero ya me preguntaban siempre qué me pasaba y la misma dirigencia me decía que ya iba a levantar, pero yo sabía que eso era medio imposible. Después del partido en Sunchales pasaron cosas que se vieron que dejaron un poco expuesto. Pero prefiero no entrar en detalles con eso, ahora me quiero concentrar en lo que viene con La Unión", cerró el alero.