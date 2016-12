Procesan a Cristina Kirchner por asociación ilícita y la embargan por 10.000 millones de pesos

Fotos COMPLICADA. La asociación ilícita prevé una pena de hasta diez años de prisión.

La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue procesada como miembro de una asociación ilícita que cometió el delito de administración fraudulenta agravada, y fue embargada por 10.000 millones de pesos junto a su ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López y el empresario Lázaro Báez.

La decisión del juez federal Julián Ercolini recayó sobre doce indagados en la causa que investiga el direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas como ‘Austral Construcciones’, del detenido Báez, durante el kirchnerismo.

Además, el magistrado ordenó congelar la totalidad de las cuentas bancarias de todos los procesados, salvo aquellas donde se cobren pensiones, jubilaciones o salarios y que se realice un estudio socioambiental sobre cada uno de ellos además de toma de huellas dactilares.

En el fallo, de 794 carillas, el juez procesó a Cristina, De Vido, los detenidos López y Báez, el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, con un embargo de 10.000 millones de pesos para cada uno y por delitos de corrupción, asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, por cometerse en perjuicio de la administración pública.

"Plan delictivo"

Ercolini sostuvo que todos los procesados tuvieron un rol determinado en la ejecución de ‘planes delictivos’ en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Santa Cruz.

‘Se advierte un complejo entramado delictivo realizado en más de una jurisdicción, pero en donde cada uno de los intervinientes tuvo un rol concreto en razón del cargo en que fueron colocados’, remarcó el fallo. Todos los funcionarios públicos procesados ‘conocían el pacto que los unía’, agregó el juez al fundamentar el procesamiento por el delito de asociación ilícita.

Esta es la primera causa por delitos de corrupción en la que resulta procesada la ex Presidenta, quien ya va camino a juicio oral en la investigación por la venta de dólar futuro al final de su gobierno, a cargo del juez federal Claudio Bonadio.