"La causa no existe", dijo Dalbon

Gregorio Dalbon, abogado de la expresidenta Cristina Kirchner, dijo que no está preocupado por el procesamiento de la ex presidenta y cuestionó al juez Julián Ercolini, que tomó esa medida en la causa que la investiga por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada.

‘No sorprende (la medida de), se esperaba. Se apela. La causa no existe. Debiera procesar al 54% que la votó por co-

autores. No hay delito. Tranqui. Ercolini, te deseo un gran 2017. Procesando fácil para que te revoquen fácil. Como verás, no estamos preocupados. No hay delito. Ercolini, Bonadio, vengan a mí. En 2017 se acaba la persecución política", expresó Dalbon, en su cuenta de Twitter.