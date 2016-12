"Esperemos que los ministros mejoren la economía del país"

28/12/2016 -

La salida del ministro Prat Gay y el desdoblamiento de la cartera en Haciendas y Finanzas, también mereció el análisis del senador Gerardo Zamora, quien consideró que "cualquier modificación es normal en cualquier gestión y después de todo, los ministros dependen del Presidente", reflexionó.

Luego, ahondó: "No quiero opinar específicamente de (Alfonso) Prat Gay, primero porque no es alguien que quiera mucho a Santiago del Estero, según las declaraciones que hizo una vez por la forma despectiva con que se refirió sobre nuestra provincia y que no compartimos, pero sí me interesa hablar de los dos nuevos ministros (Nicolás Dujovne, en Hacienda y Luis Caputo, en Finanzas) deseando que trabajen y mejoren la economía para que al país le vaya bien".