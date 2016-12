"Hachita" Ludueña se fue sin pena ni gloria de Talleres

28/12/2016 -

El volante Daniel "Hachita" Ludueña se desvinculó ayer de Talleres de Córdoba, club al que llegó a principio de la actual temporada, pero nunca encontró su mejor forma física, jugó pocos minutos, y volverá ahora al fútbol mexicano.

La institución cordobesa comunicó vía Twitter la salida del jugador, aunque no brindó mayores detalles, solo que "no continuará en el próximo semestre".

El ex jugador de River, que tuvo una dilatada trayectoria en México, para Talleres jugó solamente cuatro encuentros (ninguno de titular), no fue muy considerado por el técnico Frank Kudelka y no cumplió con las expectativas que había generado en los hinchas.

El cordobés de 34 años seguirá su carrera en el Tampico Fútbol Club de la segunda división del país azteca.