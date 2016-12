Alcohólicos Anónimos advirtieron que una sola copa puede ser la puerta a esta nociva enfermedad

Fotos DETECCIÓN. Señalaron que es muy difícil identificar quiénes pueden caer en este flagelo, porque no discrimina.

28/12/2016 -

Integrantes de Alcohólicos Anónimos de la ciudad de La Banda enviaron un fraternal saludo por las fiestas navideñas y de fin de año, y aprovecharon la ocasión para dar a conocer un mensaje muy especial, de rigurosa y lamentable actualidad en estos días de celebraciones, en que la cristiandad recuerda el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvar de sus pecados a los hombres, pero cuyos festejos suelen reducirse a reuniones familiares en las que se come y bebe en exceso.

Debido a esta extendida costumbre, los miembros de AlAnon, alcohólicos en proceso de recuperación, hicieron llegar la advertencia de que "cualquiera puede ser alcohólico", ya que "no importa si toma una sola copa o un solo vaso de vino con las comidas o en sus brindis", ya que se trata de una enfermedad progresiva, lenta y destructiva.

Señalaron que lamentablemente no es fácil detectar a un alcohólico en potencia, ya que no es necesario que esté atravesando un mal momento para caer en las garras de este terrible flagelo. "Una persona alcohólica puede haber tenido un fracaso reciente, puede haber perdido su trabajo, incluso pudo haberse separado de su pareja recientemente, o tal vez no", y aún así buscar en la bebida las respuestas o el escape que la realidad parece negarle, enfatizaron.

Destrucción

Luis, uno de los integrantes de AlAnon en La Banda, ofreció su testimonio para dar una idea de lo destructivo que puede ser lo que suele llamarse vicio, pero que es una enfermedad, como lo es el alcoholismo.

"El alcohol no soluciona nada, al contrario, destruye. Destruye a la persona que cae en esta enfermedad, pero quizás lo peor es que también destruye a su familia, porque afecta a todos", afirmó y luego brindó algunas precisiones sobre cómo actúa este flagelo en la familia. "El alcohólico se queda solo porque nadie lo entiende y cada vez está más aislado. Su familia sufre, lo culpa de su dolor y lo abandona más tarde o más temprano, en la mayoría de los casos. Muy pocos se quedan hasta el final y lo ayudan. Pero lamentablemente el final más común suele ser la muerte, y en La Banda ya murieron muchas personas por esta enfermedad".

Por ello, instaron a los bandeños a reflexionar acerca de lo que bebe en estas fiestas y siempre y cómo lo hace, poniendo a su familia antes que su probable adicción.