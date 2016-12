Experto explica por qué llueve torrencialmente en Santiago

Fotos ANÁLISIS. "No es que el futuro será peor, ya es peor", rescató el Ing. Victorio Mariot a EL LIBERAL.

Ante la severidad de las tormentas que se vienen registrando en Santiago del Estero, el Ing. Victorio Mariot resaltó a EL LIBERAL que las precipitaciones "ya son violentas y los problemas son gravísimos".

A modo de ejemplo, dijo que "en La Plata hubo 89 muertos en la última inundación. Y así en todos lados, como San Antonio de Areco que han tenido tres inundaciones el año pasado, en Jesús María se rompió el puente".

"No es que el futuro será peor, ya es peor. Eso no se puede detener, salvo que enfriemos el planeta. Y esto se hace restaurando lo que el hombre ha hecho daño" remarcó el experto.

Señaló que "lo más efectivo es que van a cambiar algunos parámetros, sobre todo por la violencia de las tormentas. Es lo que sucedió en Pergamino, donde cayó 175 ml en una hora. Esos son los problemas tremendistas, porque nadie está librado que se inunde de un día para el otro".

En cuanto al origen de las fuertes lluvias, sostuvo que "normalmente aquí tenemos lluvia de base, que son las que se producen por el choque del viento norte y del viento sur".

"Cuando chocan empieza a llover: la humedad que está caliente (viento norte) al recibir el golpe de aire frío (viento sur) las gotitas se condensan y cae en forma de lluvia. Si las nubes son bajas, cae en forma de granizo", explicó Mariot.

Además, enfatizó que "la violencia que produce ese choque es muy grande. Y la característica es que el viento sur no lo arrastra al norte. Ahora se frena y en el lugar que lo hace es una inundación. Esto es lo que ha hecho transformar el cambio climático".

Por último, rescató: "En toda la época que yo he vivido no me acuerdo de lluvias tan grandes. El problema aquí es el calentamiento global".