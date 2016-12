La Anmat prohibió la venta de jabones y geles antibacteriales en el país

Fotos DISPOSICIÓN. La exposición a ciertos ingredientes activos usados en los productos antibacteriales en los jabones podría ser riesgoso para la salud.

-

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso de sustancias antibacteriales en productos de aseo personal, "como jabones líquidos, jabones en barra, espumas, geles y todo otro producto de aplicación tanto en manos como en cuerpo, diseñados para usarse con agua y enjuague posterior".

A través de la disposición 13832/2016 se prohíbe el uso de ocho sustancias en este tipo de productos y limita la concentración máxima autorizada de triclosán, utilizado normalmente en dentífricos, enjuagues bucales, desodorantes, polvos faciales, cremas correctoras y productos para limpieza de uñas.Y su uso quedó prohibido en aerosoles y demás productos que no sean los explícitamente autorizados.

"En cambio, la norma no incluye a los productos antisépticos tópicos que no requieren enjuague (como el alcohol en gel) y toallitas antibacteriales para manos que se utilizan cuando no se dispone de agua y jabón", se informó.

La medida dispuesta por la Anmat otorga 24 meses a la industria para adaptarse. Y las sustancias prohibidas en ciertos productos antibacteriales cosméticos son: cloflucarban, fluorosalan, hexylresorcinol, amiltricresoles secundarios, cloruro de metilbencetonio, oxicloroseno de sodio, triclocarban y triclosan.

La medida encuentra su arraigo en una disposición similar que había tomado Estados Unidos: "Recientemente la FDA ha emitido una monografía definitiva que prohíbe la comercialización de productos antisépticos de venta libre para el lavado de manos y cuerpo que se enjuagan con agua", enfatizó la Anmat.