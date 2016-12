28/12/2016 -

Por Emilio Marcelo Jozami

A Arturo Puig no hace falta presentarlo. Es un artista popular que, con exquisitos trabajos en TV y teatro, se ganó el corazón de la gente. Desde hace un tiempo, se ha volcado a la dirección. Y es con esa faceta que llegó a Carlos Paz para hacer temporada con "El Quilombero", la obra que protagoniza el enfant terrible Nicolás Cabré. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, habló de esta pieza como también de "Sugar", la obra que dirigirá en el 2017 y con Cabré en un papel protagónico.

¿Qué expectativas tiene con "El Quilombero" en un destino teatral competitivo como es Carlos Paz?

Yo tengo las mejores expecativas porque creo mucho en la obra y creo en el espectáculo que ha sido probado en Buenos Aires durante varios meses. Y llevamos todo, exactamente, a Carlos Paz. El público de Carlos Paz merece ese respeto de llevar un espectáculo, una buena comedia. Mis expectativas son las mejores. Después, dependerá del público si va o no va.

Cabré dijo que están en Carlos Paz con una muy buena comedia sin estar pendientes de la taquilla.

Comparto totalmente esa idea. Desde hace mucho tiempo no creo más en eso de salió primero, salió segundo, salió tercero. Yo creo que lo importante es llevar un muy buen espectáculo. Yo les deseo que a todos nos vaya bien porque llevar una obra es una empresa difícil, complicada. Ojalá a todas las obras les vaya bien. No estoy pendiente de la taquilla. En estos días, que sé han hecho una que otra función, ni sé cuánta gente ha ido ni he preguntado. Así que, mire usted lo que me importa eso.

A "El Quilombero" le va muy bien. ¿Esa aceptación se debe a la historia y al elenco compacto?

Es un poco de todo lo que usted acaba de decir. El elenco es muy bueno, la obra es muy buena como también la escenografía. La obra es muy divertida. Este conjunto de cosas hace que, posiblemente, la gente vaya a verla, más el antecedente de que viene de Buenos Aires de ser un éxito.

Desde "Le Prenom" hasta "El Quilombero", sin olvidar "Piel de Judas", los autores franceses parecen ser su debilidad.

Ha sido un poco la casualidad de que todas las obras que he dirigido son de autores franceses. Lo que pasa es que se dio un poco así porque estas últimas obras, de estos autores franceses, son muy buenas para el público nuestro. Pero, todo fue un poco casualidad más que otra cosa. No es que las he buscado a propósito sino que se fueron dando así.

Para usted, hombre de teatro, ¿qué representa la comedia, particularmente la comedia francesa?

Tienen temas que a los argentinos nos llegan mucho, que son muy afines a nosotros. Y son comedias muy inteligentes. Tratan temas de una manera divertida pero en realidad son temas bastante profundo, como Le Prenom, que habla de la amistad, donde un grupo de amigos comienza a decirse de todo, como sucede también en "Nuestras mujeres" (obra donde actúa con Guillermo Francella y Jorge Marrale), que es de un autor francés y que también habla de la amistad, la moralidad y la honestidad. Lo mismo "Piel de Judas" (que hizo Susana Giménez el año pasado dirigida por Puig). Son obras y argumentos que son muy afines a los argentinos.

¿"El Quilombero" tiene alguna afinidad con los argentinos o es una historia más universal?

Es una historia universal. Aquí trata de un fotógrafo que llega a un hotel para sacarle la foto a alguien que va a hacer una confesión que va a traer muchas consecuencias porque es una especie de gángster. Y en la otra habitación del hotel hay un francotirador que lo va a matar. A partir de esta situación, el fotógrafo, como dice el título, les empieza a enquilombar mucho la vida a todos. Y de ahí es lo divertido de esta hermosa comedia familiar.

Su relación con Nicolás Cabré

En "El Quilombero" lo tiene a Cabré a quien, en el 2017, dirigirá en "Sugar". ¿Qué encontró en él para asignarle personajes demandantes?

Nicolás es un gran actor de comedia. Es sumamente divertido. Es muy inteligente y es muy original. En este personaje de "El Quilombero" es justo lo que el personaje le pide: ese hombre que joroba a todo el mundo, que es confianzudo con todo el mundo. Y para "Sugar", también tiene la simpatía necesaria que requiere el personaje que va a hacer, que es muy simpático. Los dos, tanto el de Federico D’Elía (el otro protagonista de "Sugar") como el de Nicolás, son maravillosos. Lo sé porque yo hice esa obra con Ricardo Darín y Susana Giménez. Así que, los conozco muy bien a los personajes.

¿La elección de Griselda Siciliani para el papel que hizo Susana, es la frutilla del postre para "Sugar"?

Griselda es una chica que canta y baila muy bien. Yo la ví en sus dos espectáculos en el teatro Maipo y, realmente, me sorprendió de lo bien que canta y baila. Además, su físico, tan bonita. Me parece que está justo para hacer ese personaje.