"Citas Peligrosas", una excusa para hablar de encuentros

28/12/2016 -

Actriz de carácter, María Rosa Fugazot vuelve a demostrar su talento en "Citas Peligrosas", que estrenó en Villa Carlos Paz. La particularidad en esta obra es que trabaja con su hijo, René Bertrand, fruto de su amor con el comediante César Bertrand. Y con ellos está el "Rey de la comedia" en la Argentina, Germán Kraus.

"Estoy muy contenta. Gracias a Dios, todo salió muy bien. Lo disfrutamos nosotros, lo disfrutó la gente. Y bueno, de eso se trata", destacó le dijo a EL LIBERAL.

En declaraciones a Gustavo Anzani, también para Canal 7 Santiago del Estero, destacó que la comedia con la que hará temporada en Carlos Paz no solo trajo a la villa humor "sino también amor, que tanta falta nos hace a los argentinos. Tiene mucha gracia, porque, de vez en cuando, hace falta un poco de respiro".

Quien hasta hace poco protagonizara "La Casa de Bernarda Alba", remarcó que "Citas Peligrosas" habla de los "encuentros; o sea, lo importante es encontrarse, lo importante es hablar, es dialogar y no dejar que nada quede en el tintero. Esto es una de las virtudes de la pieza".

"Habla de sentimientos que, a veces, podés vivir años con una persona y no siempre se sientan a hablar de lo que les está pasando, de lo que tienen dentro. Hay que hablar, hay que encontrarse y abrirse para que, también, el otro sepa en donde está parado", remarcó María Rosa.

En tanto, Fugazot también puntualizó que se siente muy bien al trabajar con Germán Kraus. "No habíamos hecho teatro con Germán. Así que, es una experiencia fantástica. Además de excelente actor, es un compañero maravilloso, un tipo realmente fantástico. Somos de antes, como digo yo, somos de otra generación", afirmó.

"Todo el grupo es lindo. Lo que tiene esto es que son grupos familiares. Hay muchos amigos y son buena gente. Y es importante trabajar con buena gente y con amigos", recalcó.

La autogestión

En tanto, René Bertrand, hijo de María Rosa, es quien produce, dirige y protagoniza la obra: "La autogestión es lo que yo hago hace tiempo. Me genero mis propias cosas. Hago lo que me gusta. Lo que me gusta a mí se ve que le gusta a la gente también y eso hace que uno tenga ganas de seguir haciéndolo". Dijo sentirse feliz por todas las cosas buenas que le ocurren.