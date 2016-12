Dos muertos y 40 heridos en un accidente ferroviario en India

Hoy 07:21 -

Al menos dos muertos y 40 heridos dejó un accidente ferroviario que ocurrió este miércoles en el pueblo de Kanpur, en el estado de Uttar Pradesh, India.

El siniestro sucedió cerca de la estación de Rura a las 05:30 (21:00, hora en Argentina), cuando descarrilaron 14 vagones del tren expreso Sealdah-Ajmer, que cubre la ruta entre Bengal del Oeste y el de Rajasthan.

Dos cuerpos sin vida fueron rescatados de entre los vagones destrozados, y los heridos internados en un hospital cercano.

Por su parte, el ministro de Ferrocarril indio, Suresh Prabhu, declaró que está "supervisando personalmente la situación", según despacho de Xinhua y EFE.

Indian Railways es una de las redes ferroviarias más largas del mundo y atraviesa el país de norte a sur, es estatal y transporta a más de 25 millones de pasajeros por día.

Los accidentes de ferroviarios son comunes en India, donde la mayoría del equipamiento es anticuado. El año pasado, el gobierno anunció inversiones por valor de 137,000 millones de dólares en cinco años para modernizar y expandir los ferrocarriles.

#WATCH 14 coaches of Train no 12988 #AjmerSaeldah express derail near Roora (Kanpur, Uttar Pradesh). Several injured. pic.twitter.com/s3VRDUavlu