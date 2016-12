Fotos "Hoy me tocó entrenar a este pibe"

En una de sus jornadas de entrenamiento, el capitán de la Selección argentina se cruzó con Juan Nogues, jugador de rugby de Atlético del Rosario, uno de los clubes más emblemáticos de ese deporte a nivel nacional.

Como no podía ser de otra manera, el rugbier no perdió la oportunidad e hizo que el ídolo pose para una foto con los colores del equipo de Plaza Jewell. "Hoy me tocó entrenar a este pibe. Y se llevó la del más grande", escribió un emocionado Nogues.

