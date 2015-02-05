CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Diciembre 2016

A LAS 21.15 LOCO POR VOS

Hoy 22:27 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 DISCOVERY KIDS

09.00 LA NIÑERA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

13.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.15 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 MORFI CAFÉ

15.00 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

16.00 EL SECRETO DE FERIHA

17.00 POR AMARTE ASÍ

18.00 LOS SIMPSONS

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 LOCO POR VOS

22.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINÚA)

23.45 CASO CERRADO, SIN CENSURA

00.45 UPLAY

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.00 INFAMA

17.30 IMPUTADOS

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

CANAL 9

16.00 MUCHACHA ITALIANA

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

22.00 MEJOR DE NOCHE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 TOMATE LA TARDE

18.00 LOS BALCANES SALVAJES

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

21.00 LA QUINTA PATA DE LA NOTICIA

 EL TRECE

13.00 NOTICIERO TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 SARAS Y KUMUD

19.00 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

22.30 COMO ANILLO AL DEDO

 


CANAL 14 

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LA COCINA DE TIC

14.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 ARABESC

17.30 PAISANOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ESTUDIO ABIERTO

19.30 LA 40

20.00 PUNTO LÍMITE

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN

22.30 EL PODIO

CANAL 4

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.13 PEQUEÑOS AVIADORES

09.27 METEORO. LA PELÍCULA

12.20 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL

14.52 ¿QUIÉN AMA A GILBERT GRAPE?

17.20 EL ENCANTO DE LA BESTIA

19.08 METEORO. LA PELÍCULA

22.00 LA BATALLA DE RIDDICK


TCM

07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

13.20 PEARL HARBOR

16.40 ENCRUCIJADA

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF

20.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 ¿DÓNDE ESTÁS HERMANO?

23.05 LA PANTERA ROSA

23.35 EL PADRINO II


TNT

09.50 SÚPER ESCUELA DE HÉROES

11.33 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE. PARTE 2

13.49 RÁPIDO Y FURIOSO

15.43 EL DESCANSO

18.18 MI VILLANO FAVORITO 2

20.07 EL MAESTRO DEL TAI CHI

22.00 PUNTOS DE VISTA

23.34 KICK-ASS - UN SUPERHÉROE SIN SÚPER PODERES

01.34 NOCHE DE MIEDO


SPACE

09.17 300

11.19 LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA

13.27 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

15.18 ROBIN HOOD

17.50 300

19.58 SERPIENTES A BORDO

22.00 SHARKNADO

23.47 KILLER MERMAID

CINECANAL

09.00 LOS OSOS DE LA MALA SUERTE

10.55 CÓDIGOS DE GUERRA

13.15 HITCH. UN ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

15.15 RECUÉRDAME

17.10 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?

18.50 TURBO

20.30 LA ERA DE HIELO 4

22.00 TERMINATOR GÉNESIS


SONY

08.00 SEINFELD

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

09.30 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

13.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 MELISSA AND JOEY

14.30 MELISSA AND JOEY

15.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

15.30 JOVEN Y HAMBRIENTO

16.00 PAPÁ CANGURO

16.30 PAPÁ CANGURO

17.00 EL HOMBRE ARAÑA 2

19.30 CANAL SONY PRESENTA. MALEVO TIENE TALENTO

20.00 AMERICA’S GOT TALENT

22.00 AMERICA’S GOT TALENT

A DÓNDE IR

CLUB VÉLEZ SARSFIELD DE SAN RAMÓN

HOY Y EL VIERNES 30, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA PEÑA TINKUNAKUY SANTIAGUEÑO. EL JUEVES ACTUARÁN ROXANA CARABAJAL, ENRIQUE MARQUETTI Y LA BRASA, LA REPERCUTA, LOS SIN NOMBRES Y LOS LUGONES. ESE DÍA SE REALIZARÁ UN HOMENAJE A JUAN SAAVEDRA. EL VIERNES 30 SE PRESENTARÁN “DEMI” CARABAJAL, FRANCO RAMÍREZ, LA PESADA SANTIAGUEÑA, PABLO CARABAJAL, ULTRAVIOLETA, MISHQUISIMI Y ALEJANDRO VÉLIZ.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+HOY, A LAS 22, 3ª MUESTRA DE ALUMNOS DE CANTO DE GABY FERREYRA. DIVERSOS GÉNEROS. CANTAN MARÍA DEL HUERTO CASTILLO, ANA CASTILLO, SARA CASTILLO, LUCÍA OLGUÍN, NARELLA HARO, KRISTANA HARO, MARTINA BRIZUELA, NOELIA GAYÁ, IGNACIO SUÁREZ, RICARDO LIENDO, JAVIER LIENDO, MATÍAS FLORES, NORMA GEREZ, SABRINA GONZÁLEZ, CONSUELO ALFONZO, MARÍA JOSÉ CORVALÁN, LUZ MARÍA DEL VALLE TORRES Y ADRIÁN GUZMÁN.

HOY, A LAS 23, EN EL JARDÍN DE BELLAS ALAS, “ESPECIAL DE FIN DE AÑO” EN EL CICLO DE HUMOR STAND UP. DANGERO PONCE PRESENTA A MARCOS LEDESMA, BRENDA MONTENEGRO, “PITU” LEDESMA, Y “MONO” CÁCERES.

CINES

SUNSTAR

DOCTOR STRANGE (3D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

29/12 - 30/12- 16:30 (Cast)

ROGUE ONE (2D):

AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

29/12 - 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

ROGUE ONE (3D):

AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

29/12 - 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)

TROLLS (2D):

ANIMACION, AVENTURAS. (ATP) DURACION: 92 Minutos

29/12 - 30/12-16:15 (Cast) 18:15 (Cast)

LA LLEGADA (2D):

CIENCIA FICCIÓN (SAM13)

29/12 - 20:10 -(Cast) 22:35 (Subt)

LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURAS. (ATP)

29/12-30/12 16:40 (Cast) 18:40 (Cast)

SULLY: HAZAÑA EN EL HUDSON (2D):

HISTÓRICA, DRAMA (SAM13)

29/12 -30/12- 20:40 (Cast)

FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA (2D):

COMEDIA, (SAM13)

29/12 --22:40 (Subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS (2D):

AVENTURAS, FANTASÍA, FAMILIAR. (SAM13)

29/12 - 30/12-17:30 (Cast)

PRESENCIA SINIESTRA (2D):

TERROR, (SAM13)

29/12 - 30/12- 20:10 (Cast)

ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO (2D):

SUSPENSO. (+ 16 AÑOS)

29/12 - 22:15 (Subt)

Programación sujeta a modificación sin previo aviso

HÍPER LIBERTAD

TROLLS 2D ATP

18:10- 20:20 (TODOS LOS DIAS)

ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS 2D APTA 13 AÑOS

17:00- 19:40- 22:10- (TODOS LOS DIAS)

ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS 3D APTA 13 AÑOS

18:00 (TODOS LOS DIAS)

PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA

20:50 - 22:50 (TODOS LOS DIAS)

LA LLEGADA 2D APTA 13 AÑOS

22:30 (TODOS LOS DIAS)

 
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