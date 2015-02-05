CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Diciembre 2016
A LAS 21.15 LOCO POR VOS
Por El Liberal
Hoy 22:27 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 DISCOVERY KIDS
09.00 LA NIÑERA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
13.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.15 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 MORFI CAFÉ
15.00 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
16.00 EL SECRETO DE FERIHA
17.00 POR AMARTE ASÍ
18.00 LOS SIMPSONS
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 LOCO POR VOS
22.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINÚA)
23.45 CASO CERRADO, SIN CENSURA
00.45 UPLAY
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.00 INFAMA
17.30 IMPUTADOS
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
CANAL 9
16.00 MUCHACHA ITALIANA
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
22.00 MEJOR DE NOCHE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 TOMATE LA TARDE
18.00 LOS BALCANES SALVAJES
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
21.00 LA QUINTA PATA DE LA NOTICIA
EL TRECE
13.00 NOTICIERO TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 SARAS Y KUMUD
19.00 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
22.30 COMO ANILLO AL DEDO
CANAL 14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 LA COCINA DE TIC
14.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 ARABESC
17.30 PAISANOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ESTUDIO ABIERTO
19.30 LA 40
20.00 PUNTO LÍMITE
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN
22.30 EL PODIO
CANAL 4
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.13 PEQUEÑOS AVIADORES
09.27 METEORO. LA PELÍCULA
12.20 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL
14.52 ¿QUIÉN AMA A GILBERT GRAPE?
17.20 EL ENCANTO DE LA BESTIA
19.08 METEORO. LA PELÍCULA
22.00 LA BATALLA DE RIDDICK
TCM
07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
13.20 PEARL HARBOR
16.40 ENCRUCIJADA
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF
20.00 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 ¿DÓNDE ESTÁS HERMANO?
23.05 LA PANTERA ROSA
23.35 EL PADRINO II
TNT
09.50 SÚPER ESCUELA DE HÉROES
11.33 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE. PARTE 2
13.49 RÁPIDO Y FURIOSO
15.43 EL DESCANSO
18.18 MI VILLANO FAVORITO 2
20.07 EL MAESTRO DEL TAI CHI
22.00 PUNTOS DE VISTA
23.34 KICK-ASS - UN SUPERHÉROE SIN SÚPER PODERES
01.34 NOCHE DE MIEDO
SPACE
09.17 300
11.19 LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA
13.27 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
15.18 ROBIN HOOD
17.50 300
19.58 SERPIENTES A BORDO
22.00 SHARKNADO
23.47 KILLER MERMAID
CINECANAL
09.00 LOS OSOS DE LA MALA SUERTE
10.55 CÓDIGOS DE GUERRA
13.15 HITCH. UN ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
15.15 RECUÉRDAME
17.10 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?
18.50 TURBO
20.30 LA ERA DE HIELO 4
22.00 TERMINATOR GÉNESIS
SONY
08.00 SEINFELD
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
09.30 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
13.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 MELISSA AND JOEY
14.30 MELISSA AND JOEY
15.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
15.30 JOVEN Y HAMBRIENTO
16.00 PAPÁ CANGURO
16.30 PAPÁ CANGURO
17.00 EL HOMBRE ARAÑA 2
19.30 CANAL SONY PRESENTA. MALEVO TIENE TALENTO
20.00 AMERICA’S GOT TALENT
22.00 AMERICA’S GOT TALENT
A DÓNDE IR
CLUB VÉLEZ SARSFIELD DE SAN RAMÓN
HOY Y EL VIERNES 30, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA PEÑA TINKUNAKUY SANTIAGUEÑO. EL JUEVES ACTUARÁN ROXANA CARABAJAL, ENRIQUE MARQUETTI Y LA BRASA, LA REPERCUTA, LOS SIN NOMBRES Y LOS LUGONES. ESE DÍA SE REALIZARÁ UN HOMENAJE A JUAN SAAVEDRA. EL VIERNES 30 SE PRESENTARÁN “DEMI” CARABAJAL, FRANCO RAMÍREZ, LA PESADA SANTIAGUEÑA, PABLO CARABAJAL, ULTRAVIOLETA, MISHQUISIMI Y ALEJANDRO VÉLIZ.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, A LAS 22, 3ª MUESTRA DE ALUMNOS DE CANTO DE GABY FERREYRA. DIVERSOS GÉNEROS. CANTAN MARÍA DEL HUERTO CASTILLO, ANA CASTILLO, SARA CASTILLO, LUCÍA OLGUÍN, NARELLA HARO, KRISTANA HARO, MARTINA BRIZUELA, NOELIA GAYÁ, IGNACIO SUÁREZ, RICARDO LIENDO, JAVIER LIENDO, MATÍAS FLORES, NORMA GEREZ, SABRINA GONZÁLEZ, CONSUELO ALFONZO, MARÍA JOSÉ CORVALÁN, LUZ MARÍA DEL VALLE TORRES Y ADRIÁN GUZMÁN.
HOY, A LAS 23, EN EL JARDÍN DE BELLAS ALAS, “ESPECIAL DE FIN DE AÑO” EN EL CICLO DE HUMOR STAND UP. DANGERO PONCE PRESENTA A MARCOS LEDESMA, BRENDA MONTENEGRO, “PITU” LEDESMA, Y “MONO” CÁCERES.
CINES
SUNSTAR
DOCTOR STRANGE (3D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
29/12 - 30/12- 16:30 (Cast)
ROGUE ONE (2D):
AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
29/12 - 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
ROGUE ONE (3D):
AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
29/12 - 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)
TROLLS (2D):
ANIMACION, AVENTURAS. (ATP) DURACION: 92 Minutos
29/12 - 30/12-16:15 (Cast) 18:15 (Cast)
LA LLEGADA (2D):
CIENCIA FICCIÓN (SAM13)
29/12 - 20:10 -(Cast) 22:35 (Subt)
LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURAS. (ATP)
29/12-30/12 16:40 (Cast) 18:40 (Cast)
SULLY: HAZAÑA EN EL HUDSON (2D):
HISTÓRICA, DRAMA (SAM13)
29/12 -30/12- 20:40 (Cast)
FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA (2D):
COMEDIA, (SAM13)
29/12 --22:40 (Subt)
ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS (2D):
AVENTURAS, FANTASÍA, FAMILIAR. (SAM13)
29/12 - 30/12-17:30 (Cast)
PRESENCIA SINIESTRA (2D):
TERROR, (SAM13)
29/12 - 30/12- 20:10 (Cast)
ELLOS TE ESTÁN ESPERANDO (2D):
SUSPENSO. (+ 16 AÑOS)
29/12 - 22:15 (Subt)
Programación sujeta a modificación sin previo aviso
HÍPER LIBERTAD
TROLLS 2D ATP
18:10- 20:20 (TODOS LOS DIAS)
ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS 2D APTA 13 AÑOS
17:00- 19:40- 22:10- (TODOS LOS DIAS)
ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS 3D APTA 13 AÑOS
18:00 (TODOS LOS DIAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA
20:50 - 22:50 (TODOS LOS DIAS)
LA LLEGADA 2D APTA 13 AÑOS
22:30 (TODOS LOS DIAS)