José Luis Gómez, feliz de poder ayudar a su familia

Fotos ALEGRÍA. El jugador de Lanús recibió muy contento el premio que le otorgó el Círculo de Periodistas deportivos.

29/12/2016 -

Con apenas 23 años ya fue tres veces campeón (una en Racing y dos en Lanús). En un puesto en el que escasean los buenos jugadores, el de lateral, José Luis Gómez se destaca y tiene una gran proyección, no solamente dentro de la cancha, sino en su carrera.

El CPDSE le entregó una distinción especial por su buen momento. Y el bandeño, que estuvo rodeado de su familia, siente que le debe todo a ellos y trata de retribuírselos.

"Contento por el premio, es la primera vez que vengo a un evento así y es algo lindo para mí. Vine acompañado por mi familia y quería estar acá presente para recibir el premio. Es algo lindo por el trabajo que hice en todo el año, con el sacrificio que le pongo día a día", dijo en diálogo con EL LIBERAL.

"Soy un agradecido de Santiago del Estero, donde yo nací. Mis vacaciones son siempre en mi pago y soy un agradecido de que me reconozcan con este tipo de premios", agregó.

Para el "Pela", su familia es todo. "De chico veía los partidos y soñaba con jugar en Primera. Pero nunca me imaginé ir a Buenos Aires y llegar a un equipo grande como Racing que fue donde me tocó debutar. Hoy me toca jugar en esas canchas que veía por la tele y tengo una emoción grande por mi familia, porque ellos siempre me ayudaron para llegar. Cuando me fui a Buenos Aires dejaron el trabajo y siempre estoy muy agradecidos y trato de darles lo mejor, y ayudar a mis hermanos que son lo más importante en mi vida", manifestó.

Luego agregó: "Éste es un trabajo muy lindo. Jugar al fútbol es lo que me gusta y puedo ayudar a mi familia porque ellos pasaron malos momentos. Todos viven allá, cada uno tiene su familia, su trabajo. Y yo a los más chicos trato de ayudar y hacer lo mejor para darle un bienestar a mi familia".

Sobre su presente en Lanús, contó: "En poco tiempo ya ganamos dos títulos. Desde el 9 de enero vamos a pensar en la Libertadores que es el objetivo máximo del club, aunque no hay que descuidar al campeonato que es importante también".

A José Luis no lo desvela una transferencia a Europa. "Llegaron un par de ofertas, pero no se sabe nada. Yo trato de pensar en Lanús siempre, de hacer mi trabajo, de dar lo mejor. Hoy en día estoy en Lanús y defiendo la camiseta de la mejor manera. Si me toca partir para otro lado, bienvenido sea para ayudar a mi familia, pero en Lanús me siento muy cómodo y el cariño que me da la gente es algo muy lindo".

También se refirió a su experiencia con la selección en Río 2016: "Se trató de hacer lo mejor, no se pudo, pero en cada partido dejamos todo. Nos faltó un poco de suerte, pero el fútbol es así y te da revancha. Ojalá algún día pueda vestir de vuelta la camiseta de la selección que es algo lindo".

"Siempre sueño con llegar a la selección mayor. Hay que mejorar, trabajar más y ponerse a punto para cuando me toque estar, dar lo mejor", finalizó.